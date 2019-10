Umfrage auf Spin.de: Von wegen romantisch! Die größten Romantik-Fails

Regensburg (ots) - Wie schön stellt man es sich zuweilen vor: dasHerz hüpft, die Gedanken schwirren, und man genießt den Moment... bisetwas schiefgeht! Die Chat-Community Spin.de (https://www.spin.de)fragte ihre Mitglieder nach den größten Romantik-Fails, die siebisher erlebt hätten. Und es gab da durchaus Bemerkenswertes.Romantik an sich durchaus wohlgelittenDie grundsätzliche Frage, ob man sich überhaupt etwas aus Romantikmache, beantworteten 66% der Umfrage-Teilnehmer mit "Ja", 25% findensie schon ganz nett hin und wieder, aber brauchen würden sie sienicht. Und nur 9% können gar nichts damit anfangen; "Romantik" weckenur Erwartungen, die irgendwann nicht mehr erfüllt würden.Zeit der Zärtlichkeit? Sicherlich!Eine Spin.de-Nutzerin berichtet vom Beginn der "zarten Liebelei",als man sich bei schönstem Wetter zum Picknick traf und alleswunderbar gewesen sei, bis eine Wespe nach dem Nachtisch trachtete.Die Nutzerin schlug also nach der Wespe, traf aber ihren jetzigenMann im Gesicht, woraufhin dessen Wein auf dem Hemd landete, und beimVersuch der Entschuldigung rutschte die Nutzerin aus, und "verpassteihm noch eine Kopfnuss, die eine dicke Beule auf seiner Stirnhinterließ". Nicht ganz so schlimm erwischte es andereUmfrage-Teilnehmer bei der trauten Zweisamkeit: der eine arrangierte"Kerzen, Essen, Wein..." und hatte dann keinen Korkenzieher parat,der andere mühte sich ähnlich redlich, "aber niemand kam, weilDatumsfehler". Etwas unglücklich verlief auch das romantisch geplanteBestaunen des Sonnenuntergangs am Strand bei einem weiteren Nutzer,nachdem die dortige Feuerwehr gemeint habe, "ausgerechnet dann eineGroßübung abhalten zu müssen". Aber auch ein Sonnenaufgang kannschwierig sein, wie eine andere Nutzerin erleben musste, denn "da kamein früher Gassigänger mit seinem Hund des Weges. Der Hund warschneller bei uns als das Herrchen und hat vorsorglich schon mal seinRevier markiert, direkt an unsere Weinflasche". Na Prost!Über Spin.deOnline seit 1996 gehört Spin.de heute zu den großen deutschenCommunities und bietet seinen Nutzern eine ständig aktuelle undinformative Kommunikationsplattform mit vielen extra Features undeinem hohen Spaßfaktor. Spin.de ist die Community zum Chatten undWohlfühlen.Pressekontakt:KontaktSPiN AGClaudia ZeiselTel: 0941 / 942 77 17claudia@spin.dehttps://www.spin.deOriginal-Content von: SPiN AG, übermittelt durch news aktuell