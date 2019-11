Umfrage auf Spin.de: Macht die Adventszeit weihnachtsmüde?

Regensburg (ots) - Seit dem Spätsommer stehen die Weihnachtsbackwaren in denSupermärkten, viele Weihnachtsmärkte erstrahlen bereits in all ihremromantischen Lichterglanz, und in der Fernsehwerbung ist schon Weihnachten...Die Chat-Community Spin.de (https://www.spin.de) fragte daher ihre Mitglieder,wie sie die Adventszeit empfinden würden. Allein ein gutes Viertel kann damitnichts (mehr) anfangen.Advent schon noch wichtig, aber...Die grundsätzliche Frage, ob einem die Adventszeit überhaupt wichtig sei,beantworteten mit 53% über die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer mit "Ja", 26%allerdings verneinten: man sei zu Weihnachten maximal froh, dass es endlich baldvorbei sei. Die restlichen 21% sind etwas entspannter, wenngleich dievermeintliche Vorfreude und Besinnlichkeit allenthalben durchaus grenzwertigsei.Weniger Kommerz, Geschenkedruck... und BügelnViele der Umfrage-Teilnehmer versuchen zu trennen zwischen dem, was sich imAdvent in Geschäften und Medien abspielt und was Advent für einen selbstbedeutet. Was ehemals geradezu Geschenkbeschaffungsorgien waren, wurde in denletzten Jahren wieder auf ein einigermaßen vernünftiges Maß zurückgefahren, undehemalige "Weihnachtshasser" finden mittlerweile wieder Gefallen an Advent undWeihnachten wie beispielsweise eine Spin.de-Nutzerin, die, nachdem sie"jahrelang ein außerordentlicher Grinch" gewesen sei, "seit Anfang diesenNovembers zum ausgewachsenen Weihnachtspinsel mutiert" sei und das Bedürfnishabe, sämtliche Weihnachtsdekoabteilungen der Stadt aufzukaufen. Und eineNutzerin gibt zu, das Schönste an der Advents- und Weihnachtszeit sei, dass siebis Januar nicht mehr bügeln müsse, weil alle Steckdosen mit Lichterkettenbelegt seien.Über Spin.deOnline seit 1996 gehört Spin.de heute zu den großen deutschen Communities undbietet seinen Nutzern eine ständig aktuelle und informativeKommunikationsplattform mit vielen extra Features und einem hohen Spaßfaktor.Spin.de ist die Community zum Chatten und Wohlfühlen.Pressekontakt:KontaktSPiN AGClaudia ZeiselTel: 0941 / 942 77 17claudia@spin.dehttps://www.spin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58264/4452881OTS: SPiN AGOriginal-Content von: SPiN AG, übermittelt durch news aktuell