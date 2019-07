Umfrage YouGov: 74 Prozent haben eine Privathaftpflichtversicherung (FOTO)

München (ots) -- Private Haftpflichtversicherung schützt im Schadenfall vorfinanziellem Ruin- 58 Prozent der Verbraucher ohne Versicherungsschutz planen auchweiterhin keinen Abschluss- Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoDrei Viertel der Verbraucher in Deutschland haben einePrivathaftpflichtversicherung (PHV). Das ergab eine Umfrage vonYouGov im Auftrag von CHECK24.*) 21 Prozent der Befragten gaben an,über keinen solchen Versicherungsschutz zu verfügen.Von diesen 21 Prozent gaben wiederum nur 16 Prozent an, denAbschluss zu planen. 58 Prozent planen auch künftig keine Policeabzuschließen und 26 Prozent wissen es nicht oder machen keineAngabe.Private Haftpflichtversicherung schützt im Schadenfall vorfinanziellem RuinEin Missgeschick ist schnell passiert: Beim Überqueren der Straßeschaut ein Fußgänger auf sein Handy. Ein Radfahrer muss ausweichen,stürzt, bricht sich den Oberschenkel und kann mehrere Wochen nichtarbeiten. Der Fußgänger als Unfallverursacher muss fürBehandlungskosten, Schmerzensgeld sowie Dienstausfall aufkommen. BeiPersonenschäden kann das in die Millionen gehen."Eine private Haftpflichtversicherung sorgt dafür, dass aus einerUnachtsamkeit kein finanzieller Ruin wird", sagt Dr. Rainer Klipp,Geschäftsführer Haftpflichtversicherungen bei CHECK24. "Denn weranderen einen Schaden zufügt, haftet dafür in unbegrenzter Höhe mitseinem ganzen Vermögen."Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoVerbraucher, die Fragen zu ihrer Privathaftpflichtversicherunghaben, erhalten bei den spezialisierten CHECK24-Versicherungsexpertenan sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVersicherungsverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner.*)Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage derYouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.059 Personenzwischen dem 7.6.2019 und 10.6.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18Jahren.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell