Umfrage: Werte in der Wirtschaft immer wichtiger / 57 Prozent der Bundesbürger kaufen lieber bei Unternehmen, die einem gesellschaftlichen Zweck folgen

Berlin (ots) - Motivierte Mitarbeiter, nachhaltige Produkte, einelementarer Wettbewerbsvorteil - für Unternehmen lohnt es sich, wennsie glaubhaft einem höheren Zweck ("Purpose") folgen und sich dadurcheine gesellschaftliche Daseinsberechtigung erarbeiten. So kaufen 57Prozent der Bundesbürger möglichst nur von Unternehmen, dienachvollziehbar einem Purpose folgen und sind sogar bereit, dafüretwas mehr auszugeben. Und gar 82 Prozent meinen, dass in dertransparenten, digitalen Welt eine ethische Unternehmensführungunabdingbar sei, um nachhaltig und langfristig zu wachsen. Das sindzentrale Ergebnisse einer Online-Umfrage der weltweit tätigenMarkenberatung Prophet zum Thema "Purpose-Economy - solltenUnternehmen einem höheren Zweck folgen?" zu der im Oktober diesesJahres 1.000 Bundesbürger befragt wurden.Die Wertorientierung von Unternehmen zahlt sich aus - etwa auch im"war of talents": So wollen sich acht von zehn Deutschen mit ihremArbeitgeber auch inhaltlich verbunden fühlen und arbeiten daherlieber für ein Unternehmen, das einem höheren gesellschaftlichenZweck folgt. Dagegen meinen 57 Prozent der Befragten, dassUnternehmen, die mehr an ihre wirtschaftlichen Ziele denken als anUmwelt und Gesellschaft, nicht verantwortlich handelten. Daher wollensie diese Unternehmen und ihre Marken mit ihrem Konsumverhalten ehernicht unterstützen."Heutzutage reicht es nicht mehr aus, allein Umsätze zu steigernund den Konsumenten funktionierende Produkte oder Servicesanzubieten. Unternehmen müssen in der transparenten, digitalen Weltklarmachen, welchen Unterschied sie in der Wirtschaftswelt darstellenund welche gesellschaftlichen Werte sie vertreten", analysiert TobiasBärschneider, Partner bei Prophet, die Ergebnisse der Umfrage. DerAufbau einer Markenidentität, die mit den Werten und dem Handeln desUnternehmens übereinstimmt, sei allerdings ein langfristiger Prozess.Hierbei gehe es vor allem auch um Glaubwürdigkeit und die Wahrnehmungdes eigenen Handelns durch die Gesellschaft. Die Mühe lohnt sich,meint Markenexperte Bärschneider: "Die Wertorientierung einesUnternehmens wird im Wettbewerb der Marken zum entscheidendenErfolgsfaktor".Hier gelangen Sie zu den Ergebnissen der Umfrage sowie zu einemMeinungsbeitrag von Tobias Bärschneider zur Purpose-Economy:https://www.prophet.com/de/2018/12/wofur-steht-ihr-unternehmen/Über Prophet (www.prophet.com)Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute dasgrößte unabhängige Beratungsunternehmen für Wachstumsthemen imBereich Marke und Marketing in der digitalen Welt. Kunden wie AEG,BASF, Deutsche Bank, SwissRe und UBS verlassen sich auf unseren Ratund sehen in uns einen langfristigen strategischen Partner. We helpour clients to find better ways to grow!