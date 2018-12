Umfrage: Weniger Familienunternehmer optimistisch für 2019 / Ende des Aufschwungs erkennbar / Bundesregierung muss handeln / Fachkräftemangel größte Sorge

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Noch immer geht eine große Mehrheit derFamilienunternehmer optimistisch ins neue Jahr: 61 Prozent erwarten2019 eine Ausweitung ihres operativen Geschäfts. Allerdings sind diesacht Prozent weniger als im Jahr zuvor. Nur noch 12 Prozent rechnenmit einem starken Wachstum (Vorjahr: 13 Prozent). Dies ergibt dieaktuelle Jahresumfrage der Verbände DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIEJUNGEN UNTERNEHMER unter ihren Mitgliedern. Etwas abnehmendeZuversicht spiegelt sich auch in der Schaffung von Arbeitsplätzenwider: Vier von zehn Betrieben planen 2019 zwar mehr Arbeitskräfteeinzustellen. Im Vorjahr waren dies aber noch 44 Prozent. 9 Prozentder befragten Unternehmer (n=720) rechnet sogar damit, Arbeitsplätzezu reduzieren (Vorjahr: 7 Prozent)."Auf hohem Niveau bleiben die Aussichten für 2019 fast so positivwie im Vorjahr", sagt Reinhold von Eben-Worlée, Präsident derFamilienunternehmer. "Die leichte Abflachung der gutenGeschäftserwartung ist allerdings ein erstes Anzeichen für ein Endedes lang anhaltenden Ausschwungs", warnt er. "Damit die Unternehmen2019 ihre Wirtschaftskraft halten können, muss die Bundesregierungjetzt dringend für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Unter denwichtigsten Industrieländern leiden die deutschen Unternehmen unterder höchsten Steuerbelastung. Bei den Stromkosten liegen wir in derOECD an der Belastungsspitze."Große Sorgen mit Blick auf 2019 bereitet 72 Prozent derUnternehmer der Fachkräftemangel. Noch vor fünf Jahren sorgte dieslediglich 48 Prozent. Für ihr Unternehmen erwarten 47 Prozent derBefragten zunehmenden Mangel an qualifiziertem Personal. ImSorgenbarometer der Familienunternehmer nimmt diese Problem erneutden Spitzenplatz ein. Auf Platz zwei und drei folgen die Verkrustungdes Arbeitsrechts (67 Prozent) sowie der Anstieg der Sozialabgaben(54 Prozent).Alarmierend sind auch die Energiekosten: Lagen sie als großeSorgen im Vorjahr noch an neunter Stelle, sprangen sie im Ranking mitBlick auf 2019 nun bereits auf den sechsten Platz: Fast jeder drittebefragte Unternehmer (29 Prozent) sieht die Energiekosten mit großerSorge.Reinhold von Eben-Worlée: "In vielen Branchen und Regionen bremstder Fachkräftemangel das Wachstum regelrecht aus. Trotz guterNachfrage können Firmen Aufträge nicht mehr annehmen. AusgeschriebeneStellen bleiben unbesetzt. Gerade fern der großen Metropolen ist eszunehmend schwierig, geeignetes Personal zu finden. DerFachkräftemangel lähmt die deutsche Wirtschaft."Sarna Röser, die Bundesvorsitzende von DIE JUNGEN UNTERNEHMER:"Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird den Bedarf in Deutschlandallein nicht decken. Daher müssen auch Schülerinnen und Schüler frühan Wirtschaft und Unternehmertum herangeführt werden. Ein längstüberfälliges eigenständiges und bundesweites Schulfach Wirtschaftwürde dabei helfen."Grafiken zur Umfrage hier (http://ots.de/jMDqTD)DIE FAMILIENUNTERNEHMER folgen als die politischeInteressenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmen denWerten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. DieFamilienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchenrund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatzin Höhe von 1.700 Milliarden Euro.DIE JUNGEN UNTERNEHMER sind das Forum für junge Familien- undEigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Unter dem Motto Freiheit,Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung bezieht der Verband klarStellung für eine wettbewerbsorientierte und Soziale Marktwirtschaftsowie gegen überflüssige Staatseingriffe. Die Verbandsmitglieder sindInhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens.Pressekontakt:Birte SiedenburgPressesprecherinDIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.DIE JUNGEN UNTERNEHMERCharlottenstraße 24 | 10117 BerlinTel. 030 300 65-441 | Fax 030 300 65-390siedenburg@familienunternehmer.euOriginal-Content von: DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU e.V., übermittelt durch news aktuell