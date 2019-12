Umfrage: Was schenken sich Paare zu Weihnachten - und was wünschen sie sich wirklich?

Berlin (ots) - Was sind die populärsten Geschenke zu Weihnachten für den Partnerbzw. die Partnerin? Und decken sich diese mit deren Wünschen? Testberichte.dehat 664 seiner Nutzer im Zeitraum vom 29.11. bis 9.12. beides gefragt. Wenigüberraschend: Geldgeschenke bzw. Gutscheine stehen ganz oben auf den jeweiligenListen: 28 Prozent aller Befragten wünschen sich das, und für sogar 32 Prozentist es das wichtigste Geschenk an die Liebste bzw. den Liebsten.Parfüm: Sagt mehr über Schenkende aus als über BeschenktenInteressante Unterschiede werden deutlich, betrachtet man konkrete Produkte: Amhäufigsten wird ein Parfüm geschenkt (19 Prozent), das sich allerdings nur 8Prozent wünschen - also nicht einmal halb so viele. Schaut man sich hier dieweiblichen und männlichen Befragten an, wird der Unterschied besonders deutlich:Gut 16 Prozent der Frauen verschenken ein Parfum, aber nur knapp 6 Prozent derMänner wünschen sich eines. Aber auch Männer verschenken häufiger ein Parfüm (20Prozent), als Frauen es sich wünschen (16 Prozent). Es lässt sich alsofesthalten: Wird ein Parfum verschenkt, sagt es mehr über die schenkende als diebeschenkte Person aus.Smartphone: Mehr gewünscht als geschenktUmgekehrt verhält es sich mit einem nagelneuen und schicken Smartphone: Nur 10Prozent wollen eines verschenken, aber bei rund einem Viertel mehr steht es aufder Wunschliste ganz oben (knapp 13 Prozent). Noch deutlicher wird derUnterschied, wenn man die Antworten nach Geschlechtern unterteilt: Lediglich 6Prozent der Frauen verschenken ein Smartphone, aber 13 Prozent der Männerwünschen sich eines. Umgekehrt ist der Unterschied übrigens deutlich geringer:Knapp 12 Prozent der Männer wollen ein Smartphone verschenken, gut 10 Prozentder Frauen wünschen sich eins.Frauen wünschen sich einen Saugroboter - und verschenken ihn deswegenRund 6 Prozent der befragten Frauen wollen einen Saugroboter verschenken, abernur bei 2 Prozent der Männer steht er auf der Wunschliste. Umgekehrt ist derUnterschied noch deutlicher: 8 Prozent der Frauen hätten gerne eine solchemoderne Haushaltshilfe, aber nur 2 Prozent der Männer planen ein solchesGeschenk. Ähnlich verhält es sich bei Brettspielen, das sich 3 Prozent derMänner wünschen, aber von Frauen doppelt so häufig verschenkt wird (6 Prozent).Liegen Männer mit Geschenken häufiger daneben als Frauen? Mitnichten!Überhaupt fällt auf, dass - entgegen dem Klischee - Frauen mindestens so häufigmit ihrem Geschenk daneben liegen wie Männer - in der vorliegenden Befragungsogar etwas häufiger, wie auch das Beispiel Soundbar belegt (bei 7 Prozent derMänner sehnlichster Wunsch, bei 2 Prozent der Frauen favorisiertes Geschenk -umgekehrt liegt der Unterschied nur bei einem Prozentpunkt). Auch beim mitAbstand populärsten Geschenk bzw. Wunsch (Geld/Gutschein) liegen Frauen häufigerdaneben als Männer: 33 Prozent wollen Geld bzw. einen Gutschein verschenken,aber nur 28 Prozent der Männer wünschen so etwas. Umgekehrt ist der Unterschiedetwas geringer (32 Prozent männliches Geschenk, 29 Prozent weiblicher Wunsch).Pressekontakt:Testberichte.deNiels Genzmer+49 30 91 207 - 124presse@testberichte.dewww.testberichte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64915/4466723OTS: Testberichte.deOriginal-Content von: Testberichte.de, übermittelt durch news aktuell