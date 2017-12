Hamburg (ots) - Die einen gehen groß feiern, die anderen sitzenzuhause. "Was gehört für die Deutschen zu Silvester unbedingt dazu?"wollte jetzt die Fernsehzeitschrift auf einen Blick wissen. Auf Platzeins der Repräsentativ-Umfrage*: "Um Mitternacht mit Sekt anstoßen"mit 61 Prozent.40 Prozent greifen um Mitternacht zum Telefon und rufen Verwandteund Freunde an, um ihnen ein "frohes neues Jahr" zu wünschen. Undjeder Dritte guckt "Dinner for One". Leckere Berliner oder Krapfengehören dagegen nur für 14 Prozent zu Silvester.Die Top Ten:1. Um Mitternacht mit Sekt anstoßen 61 Prozent2. Verwandte und Freunde anrufen 40 Prozent3. "Dinner for One" gucken 33 Prozent4. Neujahrs-Countdown im TV sehen 29 Prozent5. Raketen und Knaller zünden 26 Prozent6. Eine Party feiern 26 Prozent7. Fondue oder Raclette essen 25 Prozent8. Silvester-Deko (Luftschlangen & Co.) 18 Prozent9. Glücksboten kaufen (Klee, Schornsteinfeger) 14 Prozent10. Berliner / Krapfen essen 14 Prozent*YouGov, 2039 Befragte, Mehrfachnennungen möglichHinweis für die Redaktionen:Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktionauf einen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418,thomas.merz@aufeinenblick.deDie Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell