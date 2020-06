Umfrage: Viele Menschen für Urlaub an deutschen Meeren

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 40 Prozent der Deutschen würden einer Umfrage zufolge derzeit gerne Urlaub an der deutschen Ostsee machen.



Das geht aus einer repräsentativen Online-Studie des Sinus-Instituts in Zusammenarbeit mit YouGov hervor. Auf Platz 2 landete in der Befragung die Nordsee in Deutschland (36 Prozent). Jeweils etwas mehr als 30 Prozent der Befragten sprachen sich für Urlaub an der Adriaküste etwa in Italien und Kroatien, an der Ägäis zusammen mit dem Ionischen Meer oder in der Karibik aus. Mehrfachnennungen waren möglich. Ein knappes Drittel der Menschen gab an, aufgrund von Corona einen geplanten Urlaub am Meer stornieren oder verschieben zu müssen.

Mit Blick auf den Welttag des Meeres am kommenden Montag äußerte die überwiegende Mehrheit der Befragten (78 Prozent) außerdem Sorgen um den Zustand der Ozeane. Ältere Bürger zeigten sich demnach im Schnitt besorgter als jüngere. 55 Prozent erwarten zudem, dass sich der Zustand der Weltmeere in den kommenden zehn Jahren weiter verschlechtern wird./haw/DP/jha