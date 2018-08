Umfrage: Viele Gründer verirren sich im Fördermittel-Dschungel

Bonn (ots) - Für viele Existenzgründer ist es die entscheidendeFrage: Wie schaffe ich es, in der Startphase finanziell über dieRunden zu kommen? Die gute Nachricht: Es gibt zahlreiche Fördertöpfe.Die schlechte Nachricht: Kaum ein Gründer kennt die Fördermittel. Dashat jetzt eine Umfrage von "Existenzgründer & Jungunternehmer"ergeben. Das Ratgeberportal hat per Online-Umfrage über 1000Gründerinnen und Gründer anonym befragt. Die Umfrage wurde zwischenMai und August 2018 durchgeführt.78 Prozent der befragten Existenzgründer gaben an, dassFörderungen ein sehr wichtiges Thema für sie sind. Gleichzeitig gabenebenfalls 78 Prozent an, dass Sie noch keinen Überblick dazu haben.22 Prozent gaben an, dass Sie zumindest "eine grobe Ahnung" davonhaben.Gleichzeitig ist das Thema für Gründerinnen und Gründer inDeutschland extrem wichtig. Jeder zweite gab an, dass er ohneFörderungen nicht gründen würde (49,4 Prozent). Die andere Hälfteteilte mit, dass eine Förderung gut wäre, aber nicht entscheidend."Die Ergebnisse zeigen, dass die Fördermittelgeber noch vielAufklärungsarbeit vor sich haben", sagt Benjamin O'Daniel vonExistenzgründer & Jungunternehmer. Für ihn ist die Verwirrung derGründer nicht verwunderlich. Der Bund und die Bundesländer haben über200 unterschiedliche Förderungen - ein Fördermittel-Dschungel.Wichtige Fördertöpfe wie der Gründungszuschuss aus derArbeitslosigkeit wurden allerdings zusammengestrichen."Viele Gründer erhoffen sich, dass Sie zum Start Geld geschenktbekommen, damit sie nicht ins Risiko gehen müssen", so die Erfahrungvon O'Daniel. "Aber die meisten Förderungen bestehen auszinsgünstigen Gründerdarlehen, Zuschüssen und Bürgschaften." Mannimmt also meistens einen Kredit auf - und finanziert damit denStart.Gerade deswegen gehe es darum, den Schritt in dieSelbstständigkeit sauber zu planen und typische Fehler zu vermeiden,wie etwa eine zu optimistische Finanzplanung oder fehlendeWerbemaßnahmen.Hier helfe zum Beispiel ein BAFA-Zuschussprogramm. ErfahreneGründerberater unterstützen Existenzgründer bei der Planung - etwabeim Businessplan. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass manerfolgreich durchstartet.Mehr Infos und Grafiken finden sich in der Förderung-Rubrik aufExistenzgründer & Jungunternehmer.Pressekontakt:Existenzgründer & JungunternehmerBenjamin O'Daniel & Fabian JaeckertKonrad-Zuse-Straße 354552 Nerdlenhttps://www.existenzgruender-jungunternehmer.deinfo@existenzgruender-jungunternehmer.deTel.: 02208 / 92 15 438 oder 06592 / 9587155Original-Content von: Existenzgründer & Jungunternehmer, übermittelt durch news aktuell