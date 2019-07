Umfrage: Viele Deutsche mit Internetangebot in Hotels unzufrieden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Für viele Deutsche besteht noch Nachholbedarf bei der Internet-Bereitstellung in Hotels und anderen Unterkünften. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Für 46 Prozent ist demnach die Internetqualität in Hotels unzureichend und 37 Prozent sind unzufrieden mit dem WLAN-Zugang.

Bei Ferienwohnungen und -häusern sind 31 Prozent mit dem Internet und 34 Prozent mit dem WLAN-Zugang unzufrieden. 42 Prozent sehen Besserungsbedarf bei den digitalen Angeboten der Touristeninformationen. 51 Prozent der 16 bis 29 Jahre alten Internetnutzer bemängeln die Internetqualität in Hotels in Deutschland, bei den über 65-Jährigen sind es 43 Prozent. Für die Umfrage befragte Bitkom Research telefonisch 1.004 Verbraucher ab 16 Jahren.

Foto: über dts Nachrichtenagentur