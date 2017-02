Umfrage: Tourismus an der Ostsee profitiert von Treue und Neugier der Ostseeurlauber, weniger von der politischen Lage im Ausland

Hamburg (ots) - Die große Mehrheit der Ostseeurlauber fährt ausÜberzeugung an die deutsche Küste. Sie reisen entweder, weil es sichum das traditionelle Urlaubsziel handelt oder aus einem lang gehegtemWunsch heraus.Das Küstenportal Ostsee24.de hat seine Nutzer zu deren Motivationfür die Suche nach einer Unterkunft an der Ostsee befragt. Etwa 1500Besucher, die zu Beginn des Jahres auf dem Portal Unterkünfterecherchierten, verrieten ihre Beweggründe für einen Ostseeurlaub.Laut der Umfrage des Vermittlers für Ferienunterkünfte liegt derAnteil der treuen Ostseeanhänger bei über einem Drittel. Etwa 37 %der Besucher erklärten, regelmäßig an die deutsche Küste zu reisenund das auch in diesem Jahr beizubehalten.Mit 22 % steht die Ostsee für knapp ein Viertel derUmfrageteilnehmer schon länger als Reiseziel auf dem Wunschzettel undsoll aus diesem Grund bereist werden.Etwa 5 % der Befragten gaben an, die deutsche Ostseeküste alsAlternative zum Urlaub im Ausland zu sehen und vordergründig ausdiesem Grund in Deutschland Urlaub machen zu wollen.Noch vor der Unsicherheit im Ausland sind für den Ostseeurlauberandere Faktoren entscheidend. Wichtige Kriterien bei der Auswahl derOstsee als Reiseziel spielen außerdem die Familienfreundlichkeit derKüste und die Tatsache, dass es sich auch um ein hundefreundlichesReiseziel handelt.Bildmaterial finden Sie unterhttp://www.metatravel-service.de/presse.html.Die Metatravel Service GmbH, gegründet 2009, betreibt die beidenreichweitenstarken Portale Ostsee24.de und Nordsee24.de. AlsKüstenexperten mit Sitz in Bastorf bei Kühlungsborn beschäftigt sichdas Team schon seit 2010 mit der Region und der Vermittlung vonFerienunterkünften an der Küste.Pressekontakt:Melanie LastMetatravel Service GmbHDeichstraße 2720459 HamburgTel: 040 53 250 450Mail: last@metatravel-service.deOriginal-Content von: Metatravel Service GmbH, übermittelt durch news aktuell