Umfrage: Die Top-Länder für Work and Travel sind Australien, Neuseeland und Kanada (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) -Australien, Neuseeland und Kanada sind die beliebtesten Länder fürjunge Leute, die bei Work and Travel das Reisen mit dem Arbeitenverbinden möchten. Das hat die zweite Work- and-Travel-Umfrage vonAuslandsjob.de und Working-Holiday-Visum.de ergeben. An derbundesweiten Work-and-Travel-Umfrage 2.0, entwickelt von derINITIATIVE auslandszeit, nahmen 3021 Personen teil.Fast 70 Prozent der Befragten hatten sich zum Zeitpunkt derOnline-Umfrage bereits für ein Reiseziel entschieden, ein Drittel warnoch unentschlossen. Wie in der Umfrage 1.0 aus dem Jahr 2017favorisierten auch aktuell die Teilnehmer die Länder Australien,Neuseeland und Kanada als Top-Länder für Work and Travel. Australiengalt mit 1.795 Angaben als die beliebteste Reisedestination, dichtgefolgt von Neuseeland. Auf Rang drei kam Kanada. Erheblich wenigerBefragte interessierten sich für einen Aufenthalt in den USA. Dennhier ist klassisches Work and Travel wegen der Visaregelungen kaummöglich. Aufenthalte jenseits des Mainstreams in Südamerika wieArgentinien und Chile standen auf Rang 6 und 7, gefolgt von Japan undanderen asiatischen Ländern. Work and Travel in einem europäischenLand scheint bei jungen Leuten nicht sonderlich beliebt zu sein. Dieskam nur für 173 Personen in Frage.Fünf Gründe für Work and TravelDie Beweggründe, warum sich Rucksacktouristen für dieTop-drei-Länder Australien, Neuseeland oder Kanada entscheiden, sindähnlich. Sie wollen vor allem die atemberaubende Natur und Tierwelthautnah erleben, ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern und schätzendie vielfältigen Reisemöglichkeiten, die das Land bietet. DesWeiteren geben sie an, dass ihnen sowohl die Offenheit der Menschenals auch das Klima in den Ländern besonders gefällt. Weniger wichtigsind den angehenden Work and Travellern Aspekte, ob es vor Ort guteVerkehrsanbindungen zum Umherreisen gibt oder die Höhe der Kosten fürdie Reiseplanung und Lebenshaltungskosten vor Ort.Wer einen kompletten Länder-Vergleich zu den Kosten beim Work andTravel sucht, kann an einem kostenlosen E-Mail-Tutorial "Work andTravel selbst organisieren" teilnehmen und erhält im Anschluss eineVergleichstabelle über die Ausgaben in den gefragtesten Ländern aufhttps://www.auslandsjob.de/work-and-travel-kosten.php.Weitere Inspirationen zu Work and Travel und detaillierteErgebnisse der Umfrage auf https://www.auslandsjob.de.Über die Umfrage Work and Travel 2.0Bei der Online-Umfrage beantworteten 3021 Teilnehmer von Augustbis Anfang Oktober 2018 komplett die Fragebögen mit insgesamt 39Fragen. Entwickelt wurde die Online-Umfrage von der INITIATIVEauslandszeit in Kooperation mit Tourism Australia, der australischenTourismusbehörde. Die wissenschaftliche Begleitung oblag Dr. AndreasGolze, Dozent an der International School of Management (ISM) inFrankfurt am Main. Im Rahmen seines Marktforschungsseminars wertetenMaster-Studierende die Fragebögen aus. Die meisten Teilnehmer (60%)waren bei der aktuellen Befragung unter 21 Jahre.