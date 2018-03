Umfrage zu TTIP: Trump verhilft dem Freihandel zu neuen Anhängern

Berlin (ots) - Die Zahl der Befürworter eines Freihandelsabkommensmit den USA wächst in Deutschland. Das zeigt eine repräsentativeUmfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Auf die Frage, ob esneue Verhandlungen mit den USA über das Freihandelsabkommen TTIPgeben solle, antworten aktuell 41 Prozent mit Ja und 48 Prozent mitNein. 11 Prozent sind in dieser Frage unentschieden. Die aufProtektionismus und "America first" ausgerichteteAnti-Freihandelspolitik von US-Präsident Donald Trump bewegt offenbarviele zu einem Umdenken. Vor einem Jahr lehnten noch 56 Prozent dieFreihandelsabkommen CETA (mit Kanada) und TTIP ab, während sich nur33 Prozent dafür aussprachen. Lediglich die Zahl der Unentschiedenenist mit 11 Prozent gleich geblieben.Link zur Umfrage: https://widget.civey.com/2657Mehr zum Thema Freihandel finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell