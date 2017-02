Umfrage: Startups bei jungen Talenten als Arbeitgeber immer beliebter / Berlin entwickelt sich zur führenden Gründermetropole Europas

Hamburg (ots) - Flache Hierarchien, kreative Geschäftsideen,unternehmerische Erfahrungen - Startups werden als Arbeitgeber geradefür junge Menschen immer attraktiver. So würden 73 Prozent derBundesbürger (im Alter von 18 bis 34 Jahren) gerne für ein Startuparbeiten, weil sie sich dort Erfahrungen versprechen, die sie beitraditionellen Arbeitgebern eher nicht fänden. Und 65 Prozent derjungen Deutschen fühlen sich von der kreativen Arbeitsatmosphäre undden flachen Hierarchien der Startups angezogen, können sich garvorstellen, später selber einmal ein Unternehmen zu gründen. Das sindzentrale Ergebnisse einer Online-Umfrage der international tätigenVenture-Capital-Gesellschaft e.ventures zum Thema "Gründerkultur: Wieattraktiv sind Startups als Arbeitgeber", zu der im Februar diesesJahres 1.000 junge Bundesbürger in Deutschland befragt wurden.Auch der Standort Deutschland wird für Gründer immerinteressanter. So hat Berlin gute Voraussetzungen, sich zur führendenGründermetropole Europas zu entwickeln. 77 Prozent der Befragtenhalten die Bundeshauptstadt als Standort für Gründer für mittlerweileebenso attraktiv wie London oder San Francisco und betonen, dass eshierzulande genügend qualifizierte Experten und guteVenture-Capital-Firmen gebe. Für die deutsche Volkswirtschaft seidieser Trend hilfreich, meinen 79 Prozent der Befragten, da Startupsdie digitale Transformation des Landes vorantrieben undhochqualifizierte Arbeitsplätze schüfen."Städte wie Berlin ziehen mit ihrer multikulturellen Lebendigkeitjunge Gründer aus aller Welt an. Zudem sind die Lebenshaltungs- undPersonalkosten verglichen mit Metropolen wie New York oder London inDeutschland und insbesondere Berlin günstig", bewertet Arnulf Keese,General Partner bei e.ventures, die Ergebnisse der Umfrage. In derBundeshauptstadt gebe es eine "kritische Masse" an jungenEntrepreneuren, die bereit seien, Neues zu wagen und mit disruptivenGeschäftsstrategien traditionelle Strukturen in Frage zu stellen.Diese weichen und harten Faktoren böten einen vielversprechendenNährboden für die deutsche Startup-Szene, meint Keese: "DiesesZusammenspiel aus Gründerkultur und Venture Capital findet man nichtüberall auf der Welt."Die politischen Entwicklungen in San Francisco (Visa-Problematik)und London (Brexit) könnten den Standort Berlin weiter stärken, sagtKeese: "Das Arbeitsvisum für Nicht-Amerikaner ist ein elementarerFaktor für Talente aus Asien oder Europa. Wenn dieses Visum in Fragesteht, können die Experten ihr Wissen nicht mehr in den USA zu Marktetragen und sie schauen sich nach Alternativen um". In derBankenmetropole London wiederum werde es gerade für die Startups ausder Finanzbranche problematisch, die mit einer englischen Banklizenzarbeiteten. Diese Lizenz werde nach dem Brexit wohl nicht mehr fürGeschäfte in der EU ausreichen. Damit bekomme Berlin einenzusätzlichen Schub als Hub für Gründer.Exklusives Interview mit Arnulf Keese zur Gründerkultur inDeutschland: http://ots.de/wL54MUmfrageergebnisse zum Thema "Wie attraktiv sind Startups alsArbeitgeber": http://ots.de/MJFQsLink zur News auf der e.ventures Website:http://www.eventures.vc/news/umfrage-startups-als-arbeitgeber/Über e.ventures (http://www.eventures.vc)e.ventures ist ein internationaler Frühphasen-Investor innovativerInternet-Unternehmen. Anspruch von e.ventures ist es, mit disruptivenGeschäftsmodellen neue Märkte zu schaffen. Unsere Investment Managerbegleiten weltweit erstklassige Gründer und Teams auf ihrem Weg zumerfolgreichen und nachhaltig agierenden Unternehmen. Zu deninternational bekannten Investments von e.ventures zählen u.a.Groupon, Angie's List, Maker Studios, Shopping.com, del.icio.us,Sonos und kaufDa. Die Otto Group ist langjähriger "Anchor-Investor".Als global agierendes Team unterstützt e.ventures seinePortfolio-Unternehmen in allen wichtigen Märkten. Von den Standortenin San Francisco, Hamburg, Berlin, Tokio, Peking und São Paulo hälte.ventures direkten Kontakt zu den spannendsten Hot-Spots derdigitalen Revolution.Pressekontakt:Andreas NöltingTel: 0172 4207288andreas@noeltingmedia.comwww.noeltingmedia.comOriginal-Content von: e.ventures, übermittelt durch news aktuell