Umfrage: Söder weiterhin beliebtester Politiker

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist weiterhin der beliebteste Politiker in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine wöchentliche Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, über die der Focus berichtet (Freitagausgabe). Bei der Frage, "Wer vertritt Ihre Interessen am ehesten", kommt Söder auf 160 Punkte bei den Wählern (plus drei Punkte zur Vorwoche auf einer Skala bis 300 Punkte).

Er belegt damit unverändert zur Vorwoche den ersten Platz einer Rangliste von 22 deutschen Spitzenpolitikern, gefolgt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit 157 Punkten (unverändert) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 131 Punkten (minus zwei Punkte). Gleichzeitig baut Söder unter den potenziellen Kanzlerkandidaten der Union seinen Vorsprung aus: Friedrich Merz (CDU) belegt mit 100 Punkten (minus sechs Punkte) nur noch den achten Platz der Rangliste gefolgt von Norbert Röttgen (CDU, plus eins auf 97 Punkte) auf Platz neun und Armin Laschet (CDU, minus vier auf 93 Punkte) auf Platz zehn. Für die Beliebtheits-Umfrage befragte Insa zwischen dem 22. und 25. Mai 2020 insgesamt 2.062 Wahlberechtigte, berichtet das Magazin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur