Umfrage: So nutzen die Deutschen ihre Smartphones (FOTO)

München (ots) -- Rund drei Viertel nutzen ihr Smartphone für mobile Anwendungenwie Messenger oder Social Media- Elf Prozent der Verbraucher nutzen Handy überwiegend fürTelefonate, fünf Prozent nur im Notfall- Günstige Prepaid-Tarife für Notfall-Nutzer ab 6 Ct. pro Minute,sehr leistungsstarke Tarife ab 12 EuroRund drei Viertel der Deutschen verwenden ihr Smartphone nebenTelefonaten auch für Messenger Dienste. Das ergab eine repräsentativeUmfrage von YouGov im Auftrag von CHECK24.*) 48 Prozent nutzen ihrSmartphone vielseitig im Alltag (z. B. für Telefonate, MessengerDienste, Social Media, Email, Online Banking, Navigation,Mobilitätsangebote) und zwölf Prozent neben Telefonaten und MessengerDiensten auch für Social Media. Elf Prozent der deutschen Verbrauchernutzen ihr Handy überwiegend nur für Telefonate. Fünf Prozent gabenan, ihr Mobiltelefon nur im Notfall zu verwenden.Günstige Prepaid-Tarife für Notfall-Nutzer ab 6 Ct. pro Minute,sehr leistungsstarke Tarife ab 12 EuroVerbraucher, die ihr Mobilgerät nur im Notfall nutzen, entscheidensich am besten für einen Prepaid-Tarif. Diesen gibt es ohne festenmonatlichen Grundpreis. Notfall-Nutzer telefonieren bereits ab sechsCent pro Minute. Mobilfunkkunden, die ihr Handy überwiegend fürTelefonate nutzen, wählen am besten eine Telefon-Flat. Solche Tarifefür "Quasselstrippen" gibt es bereits ab fünf Euro monatlich."Heavy User", die ihr Smartphone vielseitig im Alltag nutzen,brauchen neben einer Telefon-Flatrate auch ausreichend Datenvolumen.Laden Nutzer viele Bilder und Videos in ihren Social-Media-Apps, sindschnell viele Gigabyte aufgebraucht. Sehr leistungsstarke Tarife mitTelefon-Flat und zehn Gigabyte Datenvolumen gibt es bereits ab zwölfEuro Durchschnitt pro Monat.**)Service für Kunden: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung imCHECK24-KundenkontoUm den richtigen Moment für die Kündigung nicht zu verpassen,können Verbraucher bestehende Verträge jederzeit einfach undkostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice kündigen. CHECK24versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter.Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwaltenKunden jederzeit im digitalen Kundenkonto.*)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einerOnline-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, ander 2.035 Personen zwischen dem 26.8.2019 und 28.8.2019 teilnahmen.Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für diedeutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten(2.035).**)Um Tarife besser vergleichen zu können, berücksichtigen wirunabhängig von der Vertragslaufzeit alle in den ersten 24 Monatenanfallenden Kosten und Vergünstigungen und berechnen daraus dendurchschnittlichen Monatspreis.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell