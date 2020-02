Umfrage: Sieben von zehn Deutschen finden Berliner Mietendeckel gut

BERLIN (dpa-AFX) - Der kürzlich beschlossene Mietendeckel in Berlin mit Obergrenzen für die Wohnkosten stößt bei den Deutschen mehrheitlich auf Zustimmung.



Sieben von zehn Befragten (71 Prozent) finden das Vorgehen der rot-rot-grünen Koalition in Berlin eher gut, wie eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Umfrage von infratest dimap für den ARD-"Deutschlandtrend" ergab. Jeder vierte (24 Prozent) findet den Deckel hingegen eher schlecht. Mehrheitliche Zustimmung für die Berliner Entscheidung gibt es der Umfrage zufolge unter Anhängern fast aller im Bundestag vertretenen Parteien. Einzig die Anhänger der FDP sind geteilter Meinung.

Grundsätzlich sehen die Bürger die Wohnungspolitik in Deutschland laut Umfrage mehrheitlich kritisch. Vier von fünf Befragten (80 Prozent) sind mit den Anstrengungen der Politik zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums weniger oder gar nicht zufrieden. Zwei Drittel (68 Prozent) der Menschen, die aktuell zur Miete wohnen, haben dennoch keine oder nur geringe Sorge, dies könne sie in Zukunft finanziell überfordern./kr/DP/zb