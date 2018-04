Umfrage: Schlechte Noten für die Klimapolitik der Bundesregierung und klares Signal an die Kohlekommission (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Großteil der Deutschen bewertet die Klimaschutzbemühungen derBundesregierung als ungenügend. Das ist das Ergebnis einerrepräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey imAuftrag von Zukunft ERDGAS. Um die selbst gesteckten Klimaziele zuerreichen, müssen die CO2-Emissionen schnell gesenkt werden. Erdgasbietet hierfür kosteneffiziente Lösungen, die derzeit noch zu weniggenutzt werden - sowohl im Heizungskeller als auch im Kraftwerkspark.Mit der jetzt gestarteten Kampagne "Klimaschutz für alle" macht dieBranche auf ihre Lösungen aufmerksam.Sechs von zehn Befragten (61,1 Prozent) gaben an, dass dieMaßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung der deutschenCO2-Emissionen nicht ausreichen, um das Klima zu schützen.Emissionsarme Erdgaslösungen könnten bereits heute im Wärmemarkt undin der Stromversorgung kosteneffizient zum Klimaschutz beitragen.Gleichzeitig könnte beispielsweise ein Ausstieg aus derBraunkohleverstromung Abhilfe schaffen. Fast zwei Drittel derBefragten (64,7 Prozent) halten dies für eine sinnvolle Maßnahme."Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag an die Bundesregierung: Siemuss ihre Klimaschutzstrategie neu ausrichten und auf schnellwirkende Maßnahmen setzen. Ein 'Weiter so' wird auch die Klimazielefür 2030 in weite Ferne rücken. Das Versprechen aus demKoalitionsvertrag, möglichst viel Klimaschutz pro Euro zuermöglichen, sollte auch die sich jetzt formierende Kohlekommissionleiten. Der deutsche Gaskraftwerkspark steht bereit, um effizientenKlimaschutz zu realisieren", kommentiert Dr. Timm Kehler, Vorstandvon Zukunft ERDGAS, die Umfrageergebnisse.Doch Klimaschutz ist nicht nur Sache der Politik. Jeder Einzelnekann zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen, indem er sich fürklimaeffiziente Erdgastechnologien entscheidet - beispielsweise imHeizungskeller. Wie aktuelle Zahlen der Deutschen Umwelthilfebestätigen, kann der Wechsel von einer alten Heizung zu einem neuenGasbrennwertgerät erheblich zur CO2-Minderung beitragen."Drei von vier Heizungen in Deutschland entsprechen nicht demStand der Technik und stoßen somit sehr viel mehr CO2 aus als moderneHeizgeräte. Hier schlummert ein riesiges Klimaschutzpotenzial. DerKesseltausch gehört zu den schnell umsetzbaren Klimaschutzmaßnahmen,die sich jeder leisten kann - auch Dank der Förderung durch diePolitik. Das muss auch in Zukunft so bleiben", fordert Kehlerabschließend.Das Meinungsforschungsinstitut Civey berücksichtigte für dasrepräsentative Ergebnis die Antworten von über 5025 Teilnehmern vom12. bis 16. April 2018. Weitere Informationen zur Methodik finden Siehier: https://civey.com/whitepaper/Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell