Umfrage: Scheidungen steigen stark durch Corona-Einschränkungen in Deutschland an

Berlin (ots) - Die Zahl der Scheidungen wird sich in Deutschland infolge der Corona-Einschränkungen voraussichtlich um ein Fünffaches erhöhen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey."Nicht nur die Ergebnisse dieser Scheidungsumfrage, sondern auch die bereits stark erhöhte Nachfrage in den Rechtsanwaltskanzleien lassen diesen Schluss zu", sagt Alicia von Rosenberg, Familienrechtlerin mit Kanzlei in Berlin.2,2% der Befragten gaben an, während den Corona-Einschränkungen von Ende März bis Ende Mai die Entscheidung getroffen zu haben, sich scheiden zu lassen. Nur 0,42% aller Verheirateten sind es laut Statistischen Bundesamt in einem vergleichbaren Zeitraum (Zwei-Monats-Durchschnitt im Jahr 2018)."Die Scheidungswilligen seit dem sog. Lockdown teilen sich in zwei Fallgruppen:1. Paare, bei denen der räumliche Einschluss der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat,2. Länger getrennte Paare, die durch das erzwungene Innehalten nun ihre Verhältnisse ordnen und mit dem Kapitel Ehe abschließen möchten.Doch selbst die Corona-Pandemie ändert nichts an den gesetzlichen Voraussetzungen einer Scheidung. Selbst wenn sich die Eheleute weitgehend einig sind, so sind doch eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen."Eine Liste aller Scheidungsvoraussetzungen finden Sie hier: www.scheidung.berlin/scheidungsvoraussetzungen (https://scheidung.berlin/scheidungsvoraussetzungen/)Weitere Details und Auswertungen zur Umfrage wie zum Beispiel die Ergebnisse nach Alter, Geschlecht, Herkunft, Kinder im Haushalt etc. erhalten Sie auf Anfrage unter: kontakt@scheidung.berlin.Die repräsentative Umfrage fand am 9./10.06.2020 unter 2.500 verheirateten Personen statt.Pressekontakt:Rechtsanwältin Alicia von RosenbergKleine Rosenthaler Str. 910119 Berlinkontakt@scheidung.berlin https://www.scheidung.berlinT +49 30 236 090 35Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145489/4627304OTS: Rechtsanwältin Alicia von RosenbergOriginal-Content von: Rechtsanwältin Alicia von Rosenberg, übermittelt durch news aktuell