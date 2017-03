Umfrage: Pflege und Sicherheit sind Deutschen wichtiger als Arbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche halten den Erhalt der Demokratie, Verbesserung der Pflege älterer Menschen und die Bekämpfung der Kriminalität für die drei wichtigsten Aufgaben der Politik.



Die Forderung "Arbeit schaffen" lag in der am Mittwoch veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) erst auf Rang vier - was laut DIW an der aktuell niedrigen Arbeitslosigkeit liegen dürfte.

Über diese vier Ziele herrsche ein breiter Konsens über alle Bevölkerungsschichten hinweg. "Dieses Ergebnis zeigt, dass Volksparteien in Deutschland im demokratischen Wettbewerb nur dann eine starke Position erreichen werden, wenn sie diese Werte und Zielsetzungen hochhalten", sagte das DIW-Vorstandsmitglied Gert Wagner. Bereits in einer ähnlichen DIW-Umfrage vor vier Jahren hatte das Thema Erhalt der Demokratie den Spitzenplatz erreicht. Nach Pflegequalität und Kriminalitätsbekämpfung wurde damals nicht gefragt.

In der gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantar Public durchgeführten Studie mussten die Befragten vorgegebene politische Forderungen nach deren Wichtigkeit bewerten. So erreichte "Erhalt von Demokratie und Freiheit" im Schnitt 9,5 von 10 möglichen Punkten, "Verbesserung der Pflegequalität" 9,0 und "Arbeit schaffen" 8,9 Punkte. Am wenigsten wichtig waren den Befragten "Lebenserwartung erhöhen" und "Pendeln reduzieren"./hun/DP/mis