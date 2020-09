Umfrage im Pandemie-Jahr zeigt 'Ängste der Deutschen'

BERLIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Was macht den Bundesbürgern am meisten Angst? Seit 1992 lässt die R+V-Versicherung diese Frage einmal im Jahr in einer repräsentativen Umfrage beantworten.



In der Corona-Pandemie gilt es als besonders spannend, ob und wie sich Werte verändert haben. Die Ergebnisse der Befragung, die im Juni und Juli lief, werden an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Wiesbaden vorgestellt.

Die Studie "Die Ängste der Deutschen" gilt als kleiner Seismograph der deutschen Befindlichkeiten rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie, Gesundheit und persönliche Sorgen. Für Forscher ist sie interessant, weil sich Langzeiteffekte beobachten lassen. Im vergangenen Jahr dominierten Sorgen, dass der Staat mit vielen Flüchtlingen überfordert sei und es mehr soziale Spannungen durch Zuwanderung gebe.

Methodisch werden die Teilnehmer für die Studie gebeten, eine Reihe vorgegebener Themen auf einer Skala zwischen eins (gar keine Angst) bis sieben (sehr große Angst) zu bewerten./vl/DP/jha