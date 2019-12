Umfrage: Nur sechs Prozent der Deutschen leben in ihrem Geburtsort

München (ots) -- 87 Prozent fühlen sich in ganz Deutschland heimisch.- Deutschen mit Migrationshintergrund ist Wohnort wichtiger alsGeburtsland.- Wissen über die eigenen Wurzeln wird in zunehmend komplexenZeiten immer wichtiger.Deutschland - ein Land voller Nomaden. Nur sechs Prozent der Bundesbürgerwohnen aktuell dort, wo sie geboren wurden. Dadurch werden andere Dinge wichtig,um sich heimisch zu fühlen, als nur der bekannte Kirchturm oder regionaleGepflogenheiten. Mit dem Begriff "Heimat" verbinden viele Deutsche inzwischendas ganze Land. Dies sind zentrale Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage vonAncestry unter 1.500 Bundesbürgern bezüglich Ihrer Einstellung zu ihrerAbstammung und ihrer Heimat. Ancestry als weltweit führende Online-Plattform fürAhnenforschung und DNA-Genealogie ermöglicht es Menschen, mehr über ihreHerkunft und Familiengeschichten zu erfahren.Für die Ausbildung, den Job oder der Liebe wegen - die Deutschen bewegen sichheute häufiger von Ort zu Ort, fast wie Nomaden. Dass sie in der Stadt, in dersie geboren wurden, auch weiterhin leben, ein Haus bauen und ihre Kindergroßziehen, passiert nicht einmal bei jedem Zehnten. Darum fühlen sich dieBundesbürger auch weniger ihrer Geburtsregion verbunden als mehr dem ganzenLand: 87 Prozent fühlen sich in ganz Deutschland heimisch. Das gilt vor allemfür die 18- bis 34-Jährigen - 87 Prozent der Jüngeren ohne und 85 Prozentderjenigen mit Migrationshintergrund sehen Deutschland insgesamt als ihr Zuhausean. In ihrem Geburtsort fühlen sich überraschenderweise nur 69 Prozent allerBefragten heimisch - sogar ganz Europa (79 Prozent) ist für Deutsche stärker mitdem Begriff "Heimat" verbunden als der Ort ihrer Herkunft. Während bei den unter35-Jährigen ganz klar das ganze Land als Heimat angesehen wird, ist dieReihenfolge über alle Altersgruppen hinweg etwas differenzierter. Den Älterenist ihre Region wichtiger.Außerhalb Deutschlands Geborene: Wohnort trotzdem wichtiger als GeburtsortWer außerhalb Deutschlands geboren wurde, hat ebenfalls kaum heimatliche Gefühlefür seinen Geburtsort: Nur 13 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrundbevorzugen das Land ihrer Vorfahren gegenüber ihrem jetzigen Wohnort.Demgegenüber fühlen sich fast die Hälfte (45 Prozent) der Menschen mitMigrationshintergrund eher Deutschland verbunden als ihrem Geburtsland. DieRestlichen fühlen sich beidem gleich verbunden.Heimat ist, wo ich gerade wohneAuch wenn die Deutschen vielleicht zu Weihnachten ihr Elternhaus besuchen oderzum Klassentreffen zurückkehren, ist dieser Ort weit weniger emotional besetzt.Womöglich sind auch die Eltern oder sonstigen Verwandten längst nicht mehr imGeburtsort, sondern ebenfalls weitergezogen. Pragmatisch sehen die modernendeutschen Nomaden den jeweiligen Ort, an dem sie gerade leben, als ihre Heimatan. Ihren derzeitigen Wohnort empfinden 85 Prozent aller Befragten als Heimat,bei den Befragten mit Migrationshintergrund sind es 83 Prozent.Heimat ist zunehmend ein Gefühl und kein physischer Ort. Für 47 Prozent ist esin den vergangenen Jahren bedeutender geworden, wo man sich wohlfühlt und eseinem gut geht, für 42 Prozent ist Zugehörigkeit wichtiger geworden. Auch wennin den Medien oft ein zunehmender Heimatstolz für fremdenfeindliche Äußerungenverantwortlich gemacht wird, sehen es die befragten Deutschen nicht so: Dialekte(24 Prozent) und regionale Brauchtümer (27 Prozent) haben an Bedeutung für dasHeimatgefühl verloren.Herkunft ist wichtig für das Heimatgefühl"Die überragende Mehrheit der Deutschen wohnt nicht mehr in ihrem Geburtsort undauch vorherige Generationen sind aus unterschiedlichen Gründen umgezogen oderhaben ihr Heim durch Kriege verloren. So gehen wichtige Informationen undGeschichten über die Ahnen verloren. Immer seltener werden die historischenUnterlagen im Keller des Elternhauses. Für viele wird es wieder wichtiger,Informationen über die Herkunft einzuholen und auch verlorene Verwandtewiederzufinden", sagt Alexandra Rudhart, Communications Manager bei Ancestry."Denn das Wissen über die eigenen Wurzeln gibt den Menschen in dieserunübersichtlichen Zeit ein Gefühl von Orientierung." Nur weil der Geburtsortnicht mehr Dreh- und Angelpunkt für den Deutschen ist, so bedeutet ihm doch dasWissen über seine Herkunft etwas. 50 Prozent aller Befragten und 57 Prozent derMigranten glauben daran, dass ihnen mehr Wissen über ihre Wurzeln und Herkunfteine Orientierung bietet. Daher möchten auch 48 Prozent der Deutschen gern mehrüber ihre Herkunft und Abstammung erfahren.Über die StudieFür die Umfrage "Meine Heimat ist bunt" wurden insgesamt 1.500 Menschen inDeutschland befragt - 1.000 ohne und 500 mit Migrationshintergrund, gemäß derDefinition des Statistischen Bundesamtes. Die Befragung fand im August undSeptember 2019 online statt und ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung.Stammbaum kann Aufschluss geben: Waren die eigenen Vorfahren auch Nomaden?Auf Ancestry befinden sich über 500 Millionen deutschsprachige, historischeDokumente, die die Ahnenforschung von zuhause aus digital erleichtern.Insbesondere die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Nationalbibliothekdigitalisierten Adressbücher umfassen über 95 Millionen Einträge über denWohnort von Menschen in Deutschland zwischen 1815 und 1974. So kann ermitteltwerden, von wann bis wann ein Familienmitglied wo gelebt hat und gibt Aufschlussdarüber, ob die eigenen Vorfahren viel umgezogen sind oder eher sesshaft waren.Weitere Informationen:https://www.ancestry.de/https://www.facebook.com/AncestryDE/http://blogs.ancestry.de/cm/ÜBER ANCESTRYAncestry vereint als weltweit größter Anbieter die klassische Ahnenforschung inForm der Online-Stammbaumerstellung und des Zugriffs auf historische Dokumentemit der DNA-Genealogie zur genetischen Herkunftsbestimmung. Durch dieIndexierung der Archivbestände und Transkription der alten Schriften könnenSammlungen aus aller Welt online auf Namen durchsucht werden. Weltweit gibt esderzeit über 3 Millionen Mitglieder und es wurden mehr als 100 MillionenStammbäume von Nutzern erstellt. Ancestry hat bisher über 20 MilliardenAufzeichnungen, darunter über 500 Millionen deutschsprachige Dokumente, onlinezugänglich gemacht. 