Umfrage: Nur rund jedes dritte meldepflichtige Unternehmen hat einen Datenschutzbeauftragten gemeldet / Erhebung: Bis heute mehr als 108.000 Meldungseingänge in den 16 Länderbehörden

München (ots) - Der Meldepflicht für einen Datenschutzbeauftragtensind seit Inkrafttreten der DSGVO im Mai erst rund 30 Prozent derUnternehmen nachgekommen. Das geht aus einer Umfrage unter den 16Länderbehörden im Auftrag des Münchner Unternehmens ER Secure GmbHhervor. Demnach wurden den Behörden die meistenDatenschutzbeauftragten bisher in Baden Württemberg angezeigt(22.000), gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit mehr als 17.000Meldungen und Hessen mit 16.000 Meldungen. Die wenigsten Meldungenverzeichneten bisher die Behörden im Saarland und in Sachsen-Anhaltmit je 2.500 sowie in Bremen mit 1.500."Wir beobachten bei vielen Unternehmen eine anhaltendeUnsicherheit. Viele wissen nicht, ob sie in Bezug auf dieUnternehmensgröße und ihren Unternehmenszweck einenDatenschutzbeauftragten benötigen", erklärt Datenschutzexperte RenéRautenberg, Geschäftsführer und Gründer der ER Secure GmbH. "Vielewissen nicht, dass auch nach vorheriger Rechtslage eigentlich diePflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (§ 4f BDSG)bestanden hatte."Die Faustformel lautet, dass Unternehmen einenDatenschutzbeauftragten bestellen müssen, wenn mindestens zehnMitarbeiter, unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis, regelmäßig mitpersonenrelevanten Daten zu tun haben. Unabhängig von ihrerMitarbeiterzahl brauchen laut Artikel 37 der DSGVO alle Firmen einenDatenschutzbeauftragten, in denen personenbezogene Datenautomatisiert verarbeitet werden - wie etwa E-Mail-Adressen vonKunden. Auch Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, in denenbesonders sensible Informationen anfallen, benötigen in jedem Falleinen Beauftragten, der über den Umgang mit personenbezogenen Datenwacht."Eine Pauschalantwort gibt es jedoch nicht, ob ein Unternehmeneinen Datenschutzbeauftragten braucht. Wir empfehlen eineindividuelle Prüfung", sagt Rautenberg. Dabei sei ebenso zuuntersuchen, ob ein interner Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmensollte oder ob dadurch Interessenskonflikte entstünden. In vielenUnternehmen macht es Sinn, einen externen Datenschutzbeauftragten zuernennen. ER Secure erinnert daran, dass Datenschutzbeauftragte nichtnur bei der Aufsichtsbehörde gemeldet werden müssen, sondern dass dieKontaktdaten ebenso auf der Webseite zu veröffentlichen sind - etwabei der Datenschutzerklärung."Bei der DSGVO-Umsetzung zeigen sich im Alltag noch immer Lücken.Gleichzeitig haben die Behörden ihr Personal aufgestockt. DieBehörden werden nun sukzessiv und nach Priorität allen Beschwerdennachgehen, die sie erreicht haben", erklärt Rautenberg. Wie dieUmfrage gezeigt hat, sehen 60 Prozent der befragtenDatenschutzbehörden in den Bundesländern eine gleichbleibend hoheTendenz bei Anfragen und Beschwerden im vierten Quartal 2018. 20Prozent prognostizieren sogar eine deutliche Zunahme. Die ER SecureGmbH bietet nicht nur eine Online-Lösung, mit der Unternehmen,Verbände und Vereine die DSGVO Schritt für Schritt auf ihreBedürfnisse angepasst umsetzen können. Ebenso wurde bei ER Secureeine Simulation entwickelt, mit der sich Unternehmen präventiv aufeine Überprüfung durch eine Datenschutzbehörde vorbereiten und Fehlerabstellen können.Die Auswertung beruht auf einer Umfrage, die im Auftrag der ERSecure GmbH im Zeitraum September und Oktober 2018 per Telefon undE-Mail durchgeführt wurde. Rund 108.000 Unternehmen und Vereine habenseit 25. Mai 2018 einen Datenschutzbeauftragten gemeldet.Meldezahlen nach Bundesländern1. Baden-Württemberg: 22.0002. Nordrhein-Westfalen: 17.0003. Hessen: 16.0004. Bayern: 14.0005. Sachsen: 8.6006. Berlin: 8.0007. Niedersachsen: 8.0008. Schleswig Holstein. 8.0009. Rheinland-Pfalz: 5.60010. Hamburg: 5.00011. Brandenburg: 3.87012. Thüringen: 3.20013. Saarland: 2.50014. Sachsen Anhalt: 2.50015. Bremen: 1.50016. Mecklenburg Vorpommern: keine AngabenÜber ER Secure GmbHER Secure bietet ein Datenschutz-Managementsystem an, mit demUnternehmen jeder Größe den Datenschutz individuell auf ihreErfordernisse anpassen können. Die Plattform unterstützt Unternehmendabei, die geforderten Vorgaben des EU-Gesetzgebers schnell undunkompliziert zu realisieren. Ziel ist es, dass Unternehmen mithilfeder Datenschutzmanagement-Software und persönlichem Support inVerbindung mit eLearning-Angeboten die datenschutzrechtlichenAnforderungen kostengünstig und zeiteffizient selbst umsetzen.Gegründet wurde die Plattform von René Rautenberg, der bereits seitmehr als zehn Jahren ausgebildeter, zertifizierterDatenschutzbeauftragter ist und die Themen Datenschutz undIT-Sicherheit konsequent kombiniert. Darüber hinaus könnenUnternehmen über ER Secure auf einen Online-Datenschutzbeauftragtenzugreifen, um notwendige rechtliche Anforderungen zu erfüllen. DieRené Rautenberg GmbH zählt mit mehr als 20 Mitarbeitern und über2.300 Kunden zu den führenden Anbietern auf diesem Gebiet. Website:www.er-secure.dePressekontakt:SCRIVO PUBLIC RELATIONSKai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 11fax: +49 89 45 23 508 20email: kai.oppel@scrivo-pr.deweb: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: ErSecure, übermittelt durch news aktuell