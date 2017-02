Umfrage: Nur jeder Vierte möchte für HD-TV extra zahlen!

Sande (ots) - Kosten für Kabelanschluss, Satellitenschüssel, GEZ -für viele reicht das schon. Nur jeder Vierte ist darüber hinausbereit, für HD-TV extra zu zahlen. Das ergibt eine aktuelle Umfragevon Kantar Emnid im Auftrag von reichelt elektronik.Am 29. März startet mit DVB-T2 die zweite Generation des digitalenAntennen-Fernsehens. Vorteil: Damit kommen nun auch Bundesbürger ohneKabel- oder Satellitenanschluss in den Genuss von hochauflösendenHD-TV-Programmen. Über das bisherige DVB-T war lediglich der Empfangin Standardqualität (SD) möglich. Aber: Wer über DVB-T2 Privatsenderwie RTL und ProSieben sehen will, muss zusätzlich zu den GEZ-Gebühren69 Euro jährlich zahlen. Kantar Emnid befragte im Auftrag vonreichelt elektronik Anfang Februar 1005 Bundesbürger, wie sie ihrTV-Signal empfangen und ob sie für HD-TV zusätzlich zahlen würden.Hier die Details.Drei von vier Deutschen möchten nicht extra für HD-TV zahlenFast die Hälfte (46 %) der Befragten sehen eine hoheEmpfangsqualität als wichtigsten Aspekt beim TV-Empfang. GroßeSendervielfalt (25 %) und niedrige Kosten (24 %) spielen eher eineuntergeordnete Rolle. Aber direkt zu möglichen Extra-Kosten fürhochauflösendes HD-TV befragt, geben 75 Prozent an, dass ihnen dieStandardauflösung reicht und sie einen Zusatzbeitrag für HD-TVablehnen. Nicht einmal jeder Vierte (23 %) ist bereit, fürHD-Fernsehen extra zu zahlen.Mehrheit der Haushalte empfängt TV via SatellitNach ihrer TV-Empfangsart befragt, nennen 42 Prozent denSatellitenempfang. 37 Prozent haben einen Kabelanschluss, vierProzent schauen via DVB-T Fernsehen. Fünf Prozent nutzenausschließlich Netflix, Amazon Video und andere Streaming-Dienste.Zwei Prozent empfangen ihr TV-Programm als Stream über das Internet,ebenfalls zwei Prozent haben gar keinen Fernseher.DVB-T bei Zweitgeräten beliebtWährend DVB-T in der Erstversorgung des TV-Empfangs eher eineuntergeordnete Rolle spielt, nutzt es nahezu jeder achte Befragte fürein Zweitgerät. Das kann ein herkömmlicher Fernseher sein, aber auchein Notebook und Tablet. Was bei der Umstellung auf DVB-T2 zubeachten ist und welche Empfangsmöglichkeiten es gibt, zeigt dergroße TV-Report im Reichelt-Magazin bei reichelt.de.Über reichelt elektronik:reichelt elektronik (http://www.reichelt.de) bietet als einer dergrößten europäischen Online-Distributoren für Elektronik undIT-Technik mehr als 70.000 Produkte mit einem sehr gutenPreis-Leistungs-Verhältnis bei höchster Verfügbarkeit und kürzesterLieferzeit an. Mit dem breiten Sortiment an elektronischenBauelementen ist reichelt seit mehr als 45 Jahren der ideale Partnerin Sachen Bauelemente-Beschaffung. Der Elektroniker findet imOnline-Shop ICs und Mikrocontroller, LEDs und Transistoren sowieWiderstände, Kondensatoren, Steckverbinder und Relais. Auch Werkzeugeund Messgeräte in hoher Qualität, wie Lötstationen, Multimeter oderOszilloskope, sind im Produktprogramm enthalten. Das preisgünstigeAngebot aus der PC- und Netzwerktechnik mit internen und externenFestplatten, AMD- oder Intel-CPUs, Arbeitsspeicher sowieWLAN-Routern, Powerlines und Patchkabeln ist sowohl für den Privat-wie auch für den Businesskunden interessant. Daneben findet sich imProduktprogramm eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik rund umBeamer, TV-Geräte, Sat-Spiegel, LNBs und Receiver - aber auch Zubehörwie Verbrauchsmaterial, HDMI-Kabel, Batterien und Akkus.Pressekontakt:Sebastian BleySenior Marketing ManagerElektronikring 126452 SandeTel.: +49 (0)4422 955 485E-Mail: bley@reichelt.deOriginal-Content von: reichelt elektronik, übermittelt durch news aktuell