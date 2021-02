Umfrage: Nur jeder Dritte machte 2020 eine längere Urlaubsreise

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HAMBURG (dpa-AFX) - Nur etwa jeder dritte Deutsche hat laut einer Umfrage im vergangenen Jahr eine längere Urlaubsreise gemacht.



Lediglich 37 Prozent waren trotz der Corona-Pandemie mindestens fünf Tage verreist, wie aus der neuen Tourismusanalyse der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) hervorgeht. Im Vorjahr waren 61 Prozent im Urlaub gewesen.

Gut jede zweite Urlaubsreise habe 2020 in Deutschland stattgefunden, teilte die BAT-Stiftung am Mittwoch unter Berufung auf die repräsentative Befragung mit. Das entspreche dem Reiseverhalten der 1970er Jahre. Der Anteil der Inlandsreisen stieg im Vergleich zum Vorjahr um gut 21 Prozentpunkte auf 55,5 Prozent. Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg konnten ihre Marktanteile jeweils in etwa verdoppeln.

Die Anzahl der Ankünfte blieb allerdings in etwa gleich, weil insgesamt weniger Menschen verreisten./bsp/DP/zb