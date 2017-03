Umfrage: Millennials und Sportwagen - lieber klotzen, statt protzen

Köln (ots) -- Ford Umfrage widerlegt gängige Klischees: Millennials sehen inSportwagen vor allem den Fahrspaß und kein Statussymbol- Frauen und Männer genießen den Fahrspaß gleichermaßen- Millennials sehnen sich bei der Autowahl nach IndividualitätEin Sportwagen ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, für vielesymbolisiert er Freiheit, Coolness und einen gewissen Status. Auchdie Generation der heute 18- bis 34-Jährigen, die sogenanntenMillennials, fährt begeistert Sportwagen, der Grund hierfür istjedoch ein anderer, wie eine aktuelle Umfrage von Ford zeigt. DerAutohersteller untersucht seit Langem das Verhältnis der Generation Yzu Mobilität und hat zusammen mit dem renommierten Zukunftsinstitutzu diesem Thema bereits die Automotive Zeitgeist Studien 2013, 2014und 2015 veröffentlicht.Millenials trotzen den KlischeesDie aktuelle Umfrage von Ford zeigt, dass Sportwagen bei derjüngeren Generation nicht mehr als Statussymbol gelten, sondern inerster Linie als Autotyp für mehr Fahrspaß. Für 72 Prozent derbefragten Millennials steht bei einer Fahrt im Sportwagen daspersönliche Fahrvergnügen an erster Stelle. Dementsprechendfunktionieren bei Millennials auch keine gängigen Klischees bei derPartnersuche mehr: Nur noch jeder vierte Mann (25 Prozent) und jededritte Frau (33 Prozent) sagen, dass das Fahren eines Sportwagenssexy macht.Die Motivation, sich einen Sportwagen zu kaufen, rührt dann aucheher auf Selbstliebe anstatt auf Außendarstellung. 75 Prozent derMänner und 71 Prozent der Frauen würden einen derartigen Wagen lauteigenen Angaben vor allem zum persönlichen Vergnügen fahren.Demgegenüber würden nur 16 Prozent der befragten Millennials einenSportwagen fahren, um die Bewunderung anderer zu genießen. Nur 12Prozent würden dies tun, um Erfolg und Status zu demonstrieren.Ihr eigenes geringes Bedürfnis nach Außendarstellung trauenMillennials ihren Mitmenschen jedoch offenbar weniger zu. Vor allemMännern wird vom anderen Geschlecht das komplette Gegenteilunterstellt: Fast die Hälfte aller befragten Frauen (46 Prozent)glauben, dass Männer mit einem Sportwagen Erfolg und Statusdemonstrieren wollen. Weitere 19 Prozent der Frauen glauben, Männerfahren einen Sportwagen, weil sie die Bewunderung der anderen erntenmöchten. Immerhin glaubt auch jeder dritte Mann, das andereGeschlecht fahre einen Sportwagen, um Erfolg und Status zudemonstrieren.Es muss nicht immer rasant seinEin weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage ist: Fahrspaßbedeutet für jüngere Generationen nicht immer schnell. 43 Prozent derBefragten bevorzugen beispielsweise ein gemütliches Fahren - Männergenauso wie Frauen. Generell hat die Studie gezeigt, dass Frauen denFahrspaß eines Sportwagens genauso schätzen wie Männer. World RallyeChampionship-Fahrerin Toni Kelly ist sicherlich eine von ihnen. Einactionreiches Video zeigt sie in einem rasanten Wettrennen im neuvorgestellten Ford Fiesta ST durch die Ford-Werke Köln fahren. DasVideo finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=c8QhsdjVZaAIndividualität steht an erster StelleDie Automotive Zeitgeist Studie 2013 und 2015 von Ford habenbereits gezeigt, dass Individualität beim Thema Auto ein weitererwichtiger Faktor für Millennials ist. Millennials wünschen sich einAuto, in dem sich ihre Persönlichkeit widerspiegelt und dasMöglichkeiten bietet, die Ausstattung individuell an ihre Bedürfnisseanzupassen - beispielsweise durch eine Sportausstattung.Trendforscherin und Ford Futuristin Sheryl Connelly bestätigtdiese Entwicklung: "Wir beobachten einen allgemeinen Trend:Verbraucher wählen Produkte immer stärker unter den AspektenVielseitigkeit und praktischer Nutzen aus. Wahrscheinlich wird diesesPhänomen bei der Generation der Millennials nochmals an Bedeutunggewinnen, da diese Altersgruppe, also Frauen und Männer zwischen 18und 35 Jahren, bewusst Produkte erwirbt, die zu ihren individuellenLebensstilen und zu ihren jeweiligen Lebensphasen passen".Die aktuelle Umfrage zu Sportwagen wurde vom AutomobilherstellerFord im März 2017 auf Grundlage einer repräsentativen Stichprobe vonrund 100 Befragten im Alter zwischen 18 - 34 Jahren in Deutschlanddurchgeführt.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell