Umfrage: Millennials auf der Suche nach Freiheit und neuen Wegen des Konsums / 69 Prozent der Befragten präferieren Sharing oder Mieten gegenüber dem Kauf

Berlin (ots) - Teilen, mieten, unabhängig bleiben - immer mehrjunge Menschen suchen neue Wege des Konsums und wollen sich nichtdurch Käufe binden oder einschränken lassen. Den sogenanntenMillennials geht es dabei vor allem um ihre Unabhängigkeit undFlexibilität. Sie wenden sich daher Dienstleistungen zu, die ihnenden Zugang zu Produkten ohne die Last des Eigentums ermöglichen. Someinen 69 Prozent, dass sie neue, flexible Geschäftsmodelle ohneBindung präferierten, weil es ihr Gefühl von Freiheit erhöhe. Und 55Prozent der Befragten antworteten, dass es ihnen beim Thema Sharingoder Mieten weniger um das gesparte Geld, als um ein bewussteres undleichteres Leben gehe. Das sind zentrale Ergebnisse einerOnline-Umfrage der weltweit tätigen Markenberatung Prophet zum Thema"Wie wichtig ist Millennials noch der Besitz von Produkten? Wiewichtig ist ihnen ihre Freiheit?" zu der im Juli dieses Jahres 1.000Bundesbürger im Alter von 18 bis 34 Jahren befragt wurden.Das Konsumverhalten der Millennials zwingt viele Unternehmen dazu,ihre traditionellen Strategien zu überdenken und neueGeschäftsmodelle, Angebote sowie eine andere Customer Experience zuentwickeln. So erwarten 72 Prozent der jungen Bundesbürger, dassUnternehmen noch mehr Alternativen zum Kaufen entwickeln, da sie sichnicht lange an Dinge binden wollten. Und 70 Prozent der Befragtenhalten das gemeinsame Teilen von Produkten sogar für gesellschaftlichsinnvoll, weil sich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit einstellenkönne."Viele Unternehmen wirken auf mich noch etwas ratlos wie sie demTrend begegnen sollten und mir scheint, dass nur wenige Firmentatsächlich die Bedürfnisse der Millennials verstehen", kommentiertJan Doering, Partner bei Prophet, die Ergebnisse der Umfrage. Es seidaher sehr wichtig, neue Geschäftsmodelle zu finden und dieTransformation der Organisationen anzugehen, da Unternehmen und ihreMarken langfristig nur dann relevant blieben, wenn sie auf denZeitgeist der jungen Generation reagierten.Markenexperte Döring rät den Verantwortlichen in Unternehmendaher, das eigene Angebot und die bestehende Customer Experience zuüberprüfen, um reale oder auch nur gefühlte Einschränkungen zuidentifizieren: "Jeder Hersteller und jede Marke muss sich dann genauüberlegen, wie man eine überzeugende Customer Experience fürMillennials kreiert, die an relevanten Kontaktpunkten erlebbar wirdund somit Begeisterung und Loyalität zur Marke sicherstellt." EinUnternehmen müsse daher auch einen übergeordneten "Purpose" für seineMarken definieren, der ihnen, so Doering, eine "gesellschaftlicheDaseinsberechtigung und Glaubwürdigkeit" gibt.Unter folgendem Link finden Sie ein exklusives Interview mit JanDöring mit einer Handlungsempfehlung für Unternehmen sowie dieUmfrageergebnisse zum Thema "Wie wichtig ist Millennials noch derBesitz von Produkten? Wie wichtig ist ihnen ihre Freiheit?"http://ots.de/5UFwQS