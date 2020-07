Umfrage: Merkel genießt das meiste Vertrauen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Menschen in Deutschland fühlen sich in der Corona-Politik am besten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) regiert. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar/Emnid für die "Bild am Sonntag" hervor. Demnach erhält die Bundeskanzlerin für ihre Corona-Politik eine Durchschnitts-Schulnote von 2,4. 67 Prozent sind der Meinung, dass sie ihre Arbeit "gut" oder "sehr gut" macht.

Söder kommt auf eine Durchschnittsnote von 2,6 (57 Prozent bewerten seine Arbeit mit "sehr gut" oder "gut"), Scholz auf eine 2,8 (42 Prozent). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird mit einer 2,9 bewertet, 43 Prozent bewerten seine Arbeit mit "gut" oder "sehr gut". NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) liegt weit dahinter, erhält für seine Arbeit eine 3,5 (18 Prozent). Zu den großen Verlierern der Umfrage gehört CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie erhält die Durchschnittsnote 3,7, elf Prozent bewerten ihre Arbeit in der Coronakrise als "gut" oder "sehr gut". Auch die Opposition hat einen schweren Stand, allen voran FDP-Chef Christian Lindner (3,9, sechs Prozent) und AfD-Chef Jörg Meuthen (4,7, fünf Prozent). Für die Erhebung befragte Kantar/Emnid am 9. Juli 2020 insgesamt 504 Menschen. Frage: "Wie beurteilen Sie die Corona-Politik der folgenden Politiker anhand von Schulnoten?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur