Umfrage: Mehrheit gegen türkischen Wahlkampf in Deutschland

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - 79 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage gegen Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern in Deutschland. In der Erhebung des Forsa-Instituts für das "RTL Nachtjournal" gaben 17 Prozent der befragten Bürger an, dass es in Ordnung sei, wenn türkische Politiker in Deutschland Wahlkampf für die Verfassungsänderung in ihrer Heimat machen. Dass sie dagegen seien, gaben vor allem die Anhänger der SPD (89 Prozent der Befragten) an, gefolgt von den Anhängern der AfD (84 Prozent).

Jeweils 81 Prozent der Anhänger der Union und der Linken und 77 Prozent der FDP-Anhänger sind laut Umfrage gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Die Anhänger der Grünen sprachen sich mit 73 Prozent am wenigsten deutlich gegen solche Auftritte aus. Im Gegenzug dazu gaben 23 Prozent Letzterer an, dass sie die Wahlkampfauftritte in Ordnung finden. Für die Umfrage wurden am 2. März 2017 insgesamt 501 Personen befragt. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten repräsentativ sein.

Foto: über dts Nachrichtenagentur