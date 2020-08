Umfrage: Mehrheit findet Fahrverbote für laute Motorräder richtig

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen unterstützt einer Umfrage zufolge zumindest ein zeitweiliges Fahrverbot für laute Motorräder auf bestimmten Strecken.



Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Befragung des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag des "Spiegel". Demnach sprechen sich rund 71 Prozent dafür aus, dass Streckenabschnitte für besonders laute Motorräder temporär gesperrt werden.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lehnt mögliche Verschärfungen für Motorradfahrer hingegen ab. Die bestehenden Regeln seien ausreichend, erklärte der CSU-Politiker. Der Bundesrat hatte Mitte Mai einen Beschluss gefasst, in dem er "dringenden Handlungsbedarf" sah, für besondere Konfliktfälle Geschwindigkeitsbeschränkungen und "zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes" zu ermöglichen. Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet - diese entscheidet, ob sie die Anregung des Bundesrates umsetzt.

Anfang Juli hatten Tausende Biker in ganz Deutschland gegen die Initiative des Bundesrats demonstriert. Allein in Stuttgart waren 8000 Motorradfahrer zusammengekommen, in München waren es laut Polizei mehr als 6000 Menschen./zc/DP/stw