Umfrage: Mehrheit der Metaller zu längerer Tagesarbeitszeit bereit

BERLIN (dpa-AFX) - Eine längere Arbeitszeit an einzelnen Tagen mit einem Freizeit-Ausgleich an anderen Tagen ist für eine Mehrheit der Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie vorstellbar.



Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Emnid-Instituts für den Arbeitgeberverband Gesamtmetall hervor. Demnach gaben 77 Prozent der Befragten an, zu mehr als 10 Stunden täglicher Arbeit bereit zu sein. Das ist derzeit die gesetzliche Grenze in Deutschland. 62 Prozent von allen würden das aber nur tun, wenn sie das selbst wollen, 15 Prozent auch bei Anordnung.

Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) können ihre Arbeitszeit kurzfristig an persönliche Bedürfnisse anpassen. Weitere 24 Prozent können dies laut Umfrage "manchmal" tun, 21 Prozent "nur in Ausnahmefällen". Lediglich 6 Prozent beantworteten die Frage mit "Nein". Seitens des Arbeitgebers wird die Arbeitszeit laut Umfrage in 6 Prozent der Fälle oft geändert, in 24 Prozent gelegentlich.

Für Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger zeigt sich darin, dass die Arbeitnehmer "in ihrem Arbeitsalltag ein ausgewogenes Geben und Nehmen erleben". Das Institut Emnid hatte im Januar 1055 Beschäftigte aus der Branche befragt.

Die Industriegewerkschaft Metall hatte zu Jahresbeginn angekündigt, gegen die ihrer Ansicht nach ausufernde Arbeitszeiten vorzugehen. Dazu sollen wieder mehr Unternehmen zur Anerkennung von Tarifverträgen bewegt werden, denn Arbeitnehmer in Betrieben ohne Tarifbindung arbeiteten im Durchschnitt länger als solche mit Tarifvertrag./brd/DP/tos