Umfrage: Mehrheit der Deutschen hält SPD für unverzichtbar

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Etwas mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist der Auffassung, dass die SPD auch weiterhin in der deutschen Politik gebraucht wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin "Focus" (1.013 Befragte am 26. und 27. November 2019). Demnach sind 58 Prozent der Deutschen der Meinung, die Sozialdemokraten würden künftig in der Politik gebraucht, während 29 Prozent der Auffassung sind, die Partei sei verzichtbar.

13 Prozent machten keine Angaben. Anhänger der SPD sind zu 97 Prozent der Auffassung, dass ihre Partei gebraucht wird, gefolgt von den Linken (83 Prozent), CDU/CSU (76 Prozent), Grünen (65 Prozent) und FDP (47 Prozent). Die Anhänger der AfD sind mehrheitlich der Meinung (64 Prozent), dass die SPD in der deutschen Politik künftig nicht mehr gebraucht wird.

Foto: über dts Nachrichtenagentur