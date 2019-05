Umfrage: Mehrheit der Deutschen gibt kein Geld für den Klimaschutz aus

Essen (ots) - Trotz Klimadebatte und "Fridays for Future": Mehrals die Hälfte der Deutschen gibt zurzeit kein Geld für denKlimaschutz aus. Eine freiwillige Spende, z.B. als Crowdfunding, kämeallerdings für mehr Deutsche infrage als eine CO2-Steuer.Für die repräsentative Online-Umfrage hat dasMeinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag desEnergiedienstleisters ista bundesweit über 2.000 Bürger allerAltersgruppen befragt. Auf die Frage, ob sie derzeit Geld für denKlimaschutz ausgeben, antworteten 60 Prozent der Befragten mit"Nein". Demgegenüber gab ein knappes Viertel an, bewusstklimaschonende Produkte zu kaufen, auch wenn diese teurer seien alsherkömmliche. Ebenso beziehen 19 Prozent der Befragten laut eigenenAngaben Ökostrom. Je jünger die Befragten desto höher ist dieBereitschaft, einen finanziellen Beitrag für den Klimaschutz zuleisten.Eher Spende als CO2-SteuerUnabhängig von ihrem bisherigen Engagement wurden die Teilnehmerzudem gefragt, welcher finanzieller Beitrag für den Klimaschutz fürsie am ehesten infrage käme. 18 Prozent sprachen sich daraufhin füreine Klimaschutzsteuer, z.B. in Form der zurzeit diskutiertenCO2-Abgabe auf fossile Energieträger, aus. Über ein Viertel derDeutschen würde stattdessen eine freiwillige Spende bevorzugen: Etwa14 Prozent der Befragten würden am ehesten für eineKlimaschutz-Organisation spenden. Über 12 Prozent könnten sich eineSpende für ein konkretes Crowdfunding-Projekt, z.B. ein Schulprojektfür den Klimaschutz, vorstellen.Crowdfunding für den KlimaschutzEin aktuelles Beispiel für Crowdfunding für den Klimaschutz istder "KlimaHelden"-Contest. Auf der Plattform Startnext könnenSchülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland bis zum 6. Mai 2019 füreigene Klimaschutzprojekte werben und Geld für die Umsetzung sammeln.Initiiert und unterstützt wird der Crowdfunding-Wettbewerb von ista,BildungsCent und Multivision. Die Gewinner des Wettbewerbs werden am20. Mai 2019 im Rahmen der Berliner Energietage ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den einzelnen Schülerprojekten unter:https://www.startnext.com/pages/klimaheldenDetails zur StudieDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2026 Personen zwischen dem 24.04.2019 und26.04.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über istaista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derVerbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unserenProdukten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltigeinzusparen. Mehr Informationen unter www.ista.de.Pressekontakt:ista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsFlorian DötterlTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: Florian.Doetterl@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: Torben.Pfau@ista.comOriginal-Content von: ista International GmbH, übermittelt durch news aktuell