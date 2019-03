Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen längere Brexit-Verschiebung

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Drittel (67 Prozent) der Bundesbürger fänden es einer Umfrage zufolge schlecht, wenn die Entscheidung über einen Brexit noch längere Zeit verschoben werden würde.



Aus Sicht von einem Viertel (25 Prozent) der Befragten wäre dies hingegen gut, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" hervorgeht. Fast drei Viertel (73 Prozent) rechnen laut der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen aber damit, dass die Entscheidung noch länger verschoben wird. 14 Prozent gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen zu einem ungeordneten und vertragslosen Ausscheiden Großbritanniens aus der EU kommt - 7 Prozent rechnen mit einem geordneten Brexit mit Austrittsvertrag.

Fast zwei Drittel der Bundesbürger fänden einen Austritt Großbritanniens schlecht, gut einem Fünftel (22 Prozent) wäre das egal, und 9 Prozent fänden es gut.

Das britische Parlament konnte sich am Mittwoch nicht auf eine Alternative zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May und der EU einigen. Verschiedene Varianten einer engeren Anbindung an die EU lehnten die Abgeordneten am späten Abend ebenso ab wie ein zweites Referendum oder einen Austritt ohne Abkommen./cco/DP/jha