Berlin (ots) - Fehlende ethische Werte, Beschönigung vonManagementfehlern, schlechte Kommunikation - 84 Prozent der Deutschensind mit der Aufarbeitung des Dieselskandals durch Volkswagenunzufrieden und monieren, dass ihnen unklar sei für welchen höherenZweck ("Purpose") die Führung des Konzerns gegenüber der Gesellschafteintritt. Ebenso misstrauisch steht die große Mehrheit dem US-KonzernFacebook und den Folgen des Datenskandals gegenüber: 80 Prozent derBundesbürger beklagen, dass ihnen unklar sei für welchen "Purpose"die Plattform stehe und welche ethischen Werte die Führung und dasManagement um Gründer Mark Zuckerberg verfolgten. Das sind zentraleErgebnisse einer Online-Umfrage der weltweit tätigen MarkenberatungProphet zum Thema "Markenschaden - Wie ethisch handeln Volkswagen undFacebook" zu der im Mai dieses Jahres 1.000 Bundesbürger befragtwurden."In beiden Fällen gibt es offenbar keine konzernübergreifendenRegeln für das ethische Verhalten des Managements oder diese wurdennicht eingehalten. Für den Kunden scheint es daher, als gehe essowohl Facebook als auch Volkswagen nur noch darum ihre monetärenQuartalsziele zu erreichen, worunter ein nachhaltiges undwerteorientiertes Management leidet und die Marken beschädigtwerden", kommentiert Jan Döring, Partner bei Prophet, die Ergebnisseder Umfrage. Zwar seien die Absatz- und Nutzerzahlen noch aufRekordniveau. Die positive, emotionale Verbundenheit mit der Markesei allerdings stark beeinträchtigt. "Bei der nächsten Entscheidungdes Kunden - etwa dem Neukauf eines Autos oder wenn es eine anderesoziale Plattform gibt - wird eine hohe Loyalität zur Marke erwartet.Wenn diese ausbleibt, wird der Schaden sichtbar. Dann kann dieAuswirkung enorm sein", fürchtet Markenexperte Döring.Um wieder Vertrauen in das Management und damit auch die Marke zugewinnen, sollten die Verantwortlichen einen übergeordneten Zweck("Purpose") für ihre Marken definieren, der ihnen wieder eine klaregesellschaftliche Daseinsberechtigung und Vertrauenswürdigkeit gibt,rät Döring: "Es geht darum, glaubhaftes Wertemanagement und strikteCompliance-Regeln anzuwenden, um wieder beim Kunden relevant zuwerden". In aktuellen Krisensituation sei es wichtig, über einstarkes Markenmanagement den gesellschaftlichen Auftrag desUnternehmens zu überdenken und neu zu definieren - ein Weg, den auchdie meisten Bundesbürger unterstützen: 81 Prozent der Teilnehmer derUmfrage meinen, dass Unternehmen einen übergeordneten Auftrag habensollten, um sich ethisch korrekt gegenüber Mitarbeitern, Kunden undanderen Interessengruppen zu verhalten.Hier gelangen Sie zu den Ergebnissen der Umfrage sowie zu einemInterview mit Jan Döring zum Thema "Markenschaden - Wie ethischhandeln Volkswagen und Facebook". http://ots.de/SJrCKUWenn Sie mehr über das Thema "Purpose" lesen möchten, können Siehier unsere aktuelle Studie zum Thema herunterladen.http://ots.de/KGqHQG