Umfrage: Liebe zwischen Veganern und Fleischessern

Hannover (ots) - Das Internetportal www.vegan.eu und diepsychologische Partnervermittlung www.Gleichklang.de haben 5173 veganlebende Personen über Beziehungen zu Fleischessern befragt. NachMitteilung des Psychologen Guido Gebauer, der die Umfragedurchführte, ist dies seines Wissens weltweit die größte Umfrage zudiesem Thema. Die detaillierten Ergebnisse und Informationen zurStichprobe können dem Artikel zur Umfrage bei vegan.eu entnommenwerden: www.vegan.eu/kurz/liebeveganfleischesser.htmlDie wichtigsten Ergebnisse:- 60,5 % der Befragten hatten bereits Erfahrungen mit Beziehungenmit Fleischessern, während sie schon vegan waren. 60 % derBefragten legten aber zum Umfragezeitraum Wert auf einePartnerschaft mit einer ebenfalls veganen Person.- 21,0 % der Veganer mit Beziehungserfahrung mit einemFleischesser sahen solche Beziehungen als komplikationslos an.Die Mehrheit der Betreffenden berichtete mindestens eineBelastung, wie: es ist eine Belastung, wenn der Partner Fleischisst (48,2 %) oder: es gibt wegen Fleischkonsum Konflikte (45,6%).- 74,1 % der befragten Veganer in einer Beziehung mit einemFleischesser hofften, dass der Partner noch vegan werde. 51,6 %versuchten, den Partner aktiv zu überzeugen.- Wer aus gesundheitlichen Gründen vegan lebte, hatte mit einemfleischessenden Partner weniger Probleme. Besonders belastendwar eine Beziehung mit Fleischessern für Veganer, die sichwegen der Tiere für den Veganismus stark einsetzten.- Beziehungen zwischen Veganern und Fleischessern können aucherfolgreich sein: Zum Befragungszeitraum befanden sich 35,2 %der Stichprobe aktuell in einer Beziehung mit einemFleischesser. Sie berichteten im Durchschnitt eine guteBeziehungsqualität, wobei allerdings diejenigen, die in einerBeziehung mit einer veganen (21,7 %) oder vegetarischen (10,7%) Person lebten, eine höhere Beziehungsqualität berichteten.- In den Beziehungen zwischen Veganern und Fleischessern wurdenSpannungen oft dadurch gemindert, dass der fleischessendePartner seinen Fleischkonsum reduzierte (78,7 %) oder zuHause überhaupt kein Fleisch aß (53,1 %).- Frauen berichteten häufiger als Männer überBeziehungserfahrungen mit Fleischessern (64,2 % versus 41,6 %).Allerdings gibt es auch sehr viel mehr vegane Frauen als Männer(Frauenanteil in der Umfrage: 82,4 %). Frauen haben daherweniger Aussichten, einen veganen Partner zu finden.- Der Single-Anteil der befragten Veganer war mit 32,4 % mit demSingle-Anteil in der Allgemeinbevölkerung vergleichbar. Demnachbleiben Veganer also nicht wegen ihrer Lebensweise häufigerSingle als Nicht-Veganer.ResümeePsychologe Gebauer schließt aus den Ergebnissen, dass es fürVeganer oft hilfreich sein könne, eine Partnerschaft mit einerveganen Person zu führen. Dadurch könne die Beziehungsqualitätverbessert und die Lebenszufriedenheit gesteigert werden.Insbesondere wenn der fleischessende Teil bereit sei, seinenFleischkonsum zu verändern, könnten aber auch Beziehungen zwischenVeganern und Fleischessern glücklich werden.