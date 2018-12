Umfrage: Kramp-Karrenbauer bei Kanzlerfrage vor SPD-Kandidaten

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erzielt laut einer aktuellen Umfrage weit höhere Zustimmungswerte in der Bevölkerung als SPD-Spitzenpolitiker.



In einem Zweikampf um die Kanzlerschaft käme Kramp-Karrenbauer auf 48 Prozent und SPD-Chefin Andrea Nahles auf 12 Prozent, ergab das RTL/n-tv-Trendbarometer. Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz erhält eine Zustimmung von 20 Prozent (Kramp-Karrenbauer: 43). Nahles Amtsvorgänger Martin Schulz käme im Duell mit der CDU-Chefin auf 16 Prozent (Kramp-Karrenbauer: 48). Am besten schneidet noch Sigmar Gabriel mit 21 Prozent ab, liegt jedoch ebenfalls weit hinter Kramp-Karrenbauer mit 43 Prozent.

Deutschlandweit läge die CDU bei einer Bundestagswahl laut Forsa unverändert bei 32 Prozent. Die SPD käme auf 15 Prozent, die FDP auf 8 Prozent. Die Grünen verlieren mit 19 Prozent leicht. 12 Prozent würden die AfD, 8 Prozent die Linke wählen. 24 Prozent der Wahlberechtigten seien unentschlossen oder würden nicht wählen.

In Ostdeutschland landet die SPD laut Forsa mit 8 Prozent nur noch auf Platz fünf. Stärkste Kraft im Osten wäre aktuell die CDU mit 32 Prozent vor der AfD mit 26 Prozent. Dahinter kommt die Linke mit 16 Prozent und die Grünen mit 9 Prozent./fm/DP/nas