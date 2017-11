Umfrage: Kostenfalle Heizung - veraltete Wärmeanlagen verschleudern bares Geld (FOTO)

München (ots) -90 Prozent der Bundesbürger wissen nicht, wie hoch die Kosten fürHeizung und Warmwasser im Haushalt sind. Millionen Heizungsanlagensind inzwischen älter als 20 Jahre. Moderne Systeme sparen bis zu 40Prozent der Kosten und können gleichzeitig Strom erzeugen.Vielen Verbrauchern in Deutschland ist nicht bewusst, wie hoch dieKosten für Heizung und Warmwasser in ihrem Haushalt sind. Das ergabeine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von E.ON. Die Kosten für einwarmes Zuhause und heißes Wasser in Bad und Küche machen - je nachZustand der Gebäude - rund 70 Prozent der gesamten Energierechnungaus. Das ist aber lediglich nur jedem zehnten Bundesbürger klar.Wahrscheinlich stehen deshalb noch Millionen betagter Heizungsanlagenin deutschen Kellern, die mit mehr als 20 Jahren ein viel zu hohesAlter erreicht haben. Hier geht das Geld millionenfach direkt durchden Kamin, von der CO2-Belastung des Klimas ganz zu schweigen. Dazupasst ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Rund 75 Prozent derBefragten unterschätzen, wie viele veraltete Heizungsanlagen indeutschen Haushalten noch ihren Dienst versehen. Von den rund 20Millionen Heizungen sind neun bis zwölf Millionen mehr als 20 Jahrealt. Darauf hätte laut Umfrage aber nur jeder Vierte der Befragtengetippt.Eine Kooperation zwischen E.ON und dem renommiertenHeiztechnik-Hersteller Viessmann soll an dieser Stelle Bewegung inden Markt bringen. Im neuen Produktpaket "E.ON WärmeDuo" steckt eineder heute fortschrittlichsten Heizungstechnologien: EineBrennstoffzelle, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt und dabeiWasserstoff aus dem Energieträger Erdgas gewinnt. Das kompakte GerätViessmann Vitovalor 300-P ist ideal für die energetische Sanierungvon Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem mittleren bis hohenWärmebedarf. Die Brennstoffzelle liefert hier nicht nur Raumwärme undheißes Wasser, sondern produziert gleichzeitig Strom. DieTagesleistung von bis zu 16,5 Kilowattstunden Strom reicht aus, umden Grundbedarf fast komplett abzudecken. Unter dem Strich spart derHaushalt damit fast die Hälfte seiner Energiekosten."Mit der Brennstoffzellen-Technologie bieten wir unseren Kundeneine moderne, nachhaltige und vor allem klimaschonende Lösung an", soUwe Kolks, Geschäftsführer E.ON Energie Deutschland. "Durch die sehrhohe Effizienz der Anlagen wird dabei der Energieträger Erdgasbestmöglich genutzt. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondernsenkt auch massiv die CO2-Belastung des Klimas.""Viessmann war der erste Hersteller, der einBrennstoffzellen-Heizgerät serienmäßig in den europäischen Markteingeführt hat", sagt Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer der ViessmannDeutschland GmbH: "Das kompakte Gerät hat sich in Japan mehr als100.000-mal bewährt. Es braucht nur etwas mehr als einen halbenQuadratmeter Platz, ist leicht zu installieren und kannselbstverständlich per App gesteuert werden."Mehr als 11.100 Euro sparen durch Förderprogramme und Zuschüsse ImRahmen der staatlichen Förderungen für "E.ON WärmeDuo" könnenInteressenten beim Kauf einer Brennstoffzellen-Heizung von Viessmann11.100 Euro sparen. Der Staat zahlt für den Umstieg auf moderneHeizungssysteme hohe Fördersummen, dazu kommen Zuschüsse der PartnerE.ON und Viessmann sowie Vergünstigungen nach demKraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Addiert man diese Fördersummen mit denEinsparungen, die kontinuierlich um 40 Prozent gesenkte Energiekostenausmachen, refinanziert sich der Kauf der Brennstoffzelle innerhalbeines überschaubaren Zeitraums. Das Komplettpaket umfasst eineindividuelle Beratung, die ideale Auslegung der Anlage, Installationund Wartung sowie die Erdgas- und Reststrombelieferung. Optional kannein individuelles Finanzierungsmodell über die meisten Hausbanken inAnspruch genommen werden. "E.ON WärmeDuo" wird bundesweit angeboten.Weitere Informationen unter www.eon.de/waermeduo undwww.vitovalor.deDem Sanierungsstau in Deutschland sagt auch der Bundesverband derDeutschen Heizungsindustrie den Kampf an. Auf den Gebäudesektor inDeutschland entfallen immer noch über 40 Prozent desPrimärenergieverbrauchs und über 30 Prozent des CO2-Ausstoßes. Beieinem Großteil der rund 16 Mio. Ein- und Zweifamilienhäuser bestehterheblicher Sanierungsbedarf. Die Sanierungsquote stagniert seitJahren bei lediglich rund zwei Prozent.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Michael KrautzbergerTel.: 089/1254 1939michael.krautzberger@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell