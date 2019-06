Umfrage: Klimawandel mit Abstand größte politische Herausforderung

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Der Klimawandel wird sowohl in Deutschland als auch in Frankreich als die mit Abstand drängendste politische Herausforderung gesehen.



Das geht aus einer Umfrage des Instituts Kantar Public im Auftrag der Körber-Stiftung in beiden Ländern hervor, die am Mittwoch im Auswärtigen Amt in Berlin vorgestellt wurde. Aus fünf Themen wählten 53 Prozent der deutschen und 52 Prozent der französischen Befragten den Klimawandel als die Herausforderung mit dem größten Handlungsbedarf für die internationale Politik.

Dahinter folgen Terrorismus (14 Prozent in Deutschland, 26 Prozent in Frankreich) kriegerische Konflikte (17 beziehungsweise 7 Prozent), Migration (jeweils 10 Prozent) und Attacken über das Internet (5 beziehungsweise 4 Prozent)./mfi/DP/jha