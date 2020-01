Umfrage: Käufer würden mehr Geld für sparsamere Autos ausgeben

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Autokäufer in Deutschland sind nach einer Umfrage bereit, für ein Fahrzeug mit geringerem Kraftstoffverbrauch tiefer in die Tasche zu greifen.



68 Prozent der Neuwagenkäufer gaben dies in einer Befragung der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) an, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. 2018 betrug der Anteil 55 Prozent. Bei der aktuellen Befragung sagten zudem 53 Prozent der Neuwagen- und 39 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer, dass sie für einen Pkw mit geringeren CO2-Emissionen mehr Geld ausgeben würden.

Insgesamt stiegen die Ausgaben der Käufer 2019 sowohl für Neuwagen als auch Gebrauchte auf ein Rekordhoch. Der tatsächlich gezahlte Preis für Neuwagen lag im Durchschnitt den Angaben zufolge bei 33 580 Euro, das sind 2 450 Euro mehr als im Vorjahr. Die Anschaffungskosten für Gebrauchtwagen kletterten um 690 Euro auf 12 470 Euro./csd/DP/jha