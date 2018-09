Umfrage: Jedes zweite EU-Unternehmen fürchtet digitale Disruption

Berlin (ots) - In der Europäischen Union steigt die Angst vordigitaler Disruption. 47 Prozent der EU-Firmen geben an, dass in denvergangenen 18 Monaten die Anzeichen für disruptive Veränderungen inder eigenen Branche massiv zugenommen haben. Von dieser Entwicklungbleibt kaum ein Industriezweig verschont. Nur zwölf Prozent derFirmen fühlen sich wenig oder gar nicht bedroht. Das zeigt eineUmfrage des Softwareunternehmens Camunda.Wie schnell sich ganze Branchen durch digitale Innovationendisruptieren lassen, haben Amazon, Netflix und zahlreiche Fintechs,die Banken mit komfortablen Digitallösungen ins Visier nehmen, längstbewiesen. Wann die Disruption tatsächlich stattfindet, schätzenjedoch viele Unternehmen falsch ein, glaubt Jakob Freund, CEO undMitgründer von Camunda. "Amazon hat schon mit dem ersten onlineverkauften Buch einen Keil zwischen Kunde und Handel getrieben", soder Experte für digitale Transformation. "Einbrechende Umsätze sindnur der Hebeleffekt einer Disruption, die bereits viel früherbegonnen hat."Erfolgsentscheidend für das eigene Überleben ist deshalb,Frühindikatoren zu entwickeln, um disruptive Einflüsse im eigenenGeschäftsmodell rechtzeitig aufzuspüren. "Wenn sich Disruption schonaus den wirtschaftlichen Kennzahlen eines Unternehmens herauslesenlässt, ist es zu spät", warnt Jakob Freund. Der beste Schutz gegendigitale Angreifer sei, selbst digitale Kompetenz aufzubauen, so derCamunda-Chef: "Die Unternehmen müssen ein neues Selbstverständnis alsSoftwarefirma aufbauen. Differenzierung findet künftig nur noch überdie angebotenen Dienste statt. Es wird Softwarefirmen geben, dieBankdienstleistungen anbieten und solche, die Autos bauen. Ohnehausinterne, leistungsfähige Kapazitäten zur Softwareentwicklungkommt aber kein einziges Unternehmen mehr aus."91 Prozent der EU-Firmen haben bereits verstanden, dass digitaleTransformation der Schlüssel für langfristiges Wachstum darstellt.Dazu gehört vor allem, die eigene Organisation digital umzubauen undIT-Systeme zu entwickeln, die sich flexibel an sich ständigverändernde Kundenwünsche anpassen lassen. 56 Prozent der Befragtenschätzen Microservices diesbezüglich als erfolgskritischen Faktor fürdie IT-Infrastruktur der Zukunft ein. Als besondere Herausforderunggilt hierbei die durchgängige Abbildung der Kerngeschäftsprozesse.Dies zeigt sich auch an den Aktivitäten von Microservices-Vorreiternwie dem US-Streamdingdienst Netflix, der seine eigene Lösung zurOrchestrierung von Microservices veröffentlicht hat (Quelle)."Microservices ermöglichen neuartige Anwendungen, die sich wieLego-Bausätze zusammensetzen und erweitern lassen. Damit derGesamtprozess dabei nicht aus dem Blick gerät, bietet sich einedurchgängige Unterstützung durch Workflow Automation Technologie an",sagt Jakob Freund.In den kommenden 18 Monaten erwartet der Camunda-Chef, dass sichein Wettbewerb um die beste Kundenerfahrung entwickelt. "Im digitalenZeitalter gewinnt, wer seine Kunden optimal bedient und dieseFähigkeit skalieren kann", so Freund. "Entscheidend ist, dass aucheher konservative Produkte wie beispielsweise Versicherungen für denKunden so einfach zu erwerben und nutzen sind wie ein Produkt beiAmazon."Über die UmfrageCamunda hat weltweit mehr als 350 Fachexperten online zurEntwicklung, Anwendung und Einführung von Software auf Basis vonMicroservices befragt, darunter mehrheitlich Software-Architekten (54Prozent) und Software-Ingenieure (17 Prozent) sowieBusiness-Analysten, Produktmanager und Anwendungsentwickler. DieUmfrage wurde durchgeführt von Researchscape International. Auf dieEuropäische Union entfielen mit 186 Beteiligten mehr als die Hälfteder Antworten. Am stärksten vertreten sind Unternehmen aus denBranchen Finanzen, Versicherungen und Immobilien (28 Prozent),gefolgt von Software (27 Prozent), Telekommunikation (8 Prozent),Regierung (6 Prozent), Internet (5 Prozent) sowie Transport undLagerhaltung (5 Prozent).Über Camunda:Camunda ist ein Softwarehersteller, der Prozessautomatisierung neuerfindet. Zahlreiche Organisationen, darunter Allianz Versicherungen,Deutsche Telekom und Zalando vertrauen auf Camunda, um ihreKernprozesse im Zuge der digitalen Transformation zu automatisieren.Mit seiner Open Source Platform für Workflow und Decision Automationbringt Camunda Transparenz ins Tagesgeschäft und steigert diePerformance, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit vonBusiness-Transaktionen, die über verteilte Systeme hinweg in hoherFrequenz ausgeführt werden. Von Deloitte als eines der am schnellstenwachsenden IT-Unternehmen Deutschlands und Europas ausgezeichnet, istCamunda mit seinem Hauptstandort in Berlin sowie mit Büros in SanFrancisco und Denver, USA, vertreten. Mehr Infos unterhttps://camunda.com