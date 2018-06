Umfrage: Jeder siebte Unternehmer unzufrieden mit seiner Geschäftsbank - jeder Zweite abwanderungsbereit

Düsseldorf (ots) -Kleinunternehmen erwarten von ihrer Hausbank in erster Linie guteKonditionen, einen persönlichen Ansprechpartner und kompetenteBeratung. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage imAuftrag der TARGOBANK. Dazu hatte das MeinungsforschungsinstitutForsa im Mai bundesweit 300 Kleinunternehmer mit bis zu neunMitarbeitern befragt.Die meisten befragten Unternehmen nennen eine Sparkasse oderVolks- und Raiffeisenbank als ihre Hausbank. Knapp die Hälfte derUnternehmer fühlt sich bei ihrer Bank gut aufgehoben, die andereHälfte ist grundsätzlich abwanderungsbereit. Unzufrieden mit seinerBank ist jeder siebte Unternehmer. Als häufigste Gründe hierfürwurden schlechte Konditionen, schlechter Service und schlechteBetreuung genannt.Zwei Drittel der Finanzentscheider in Unternehmen nutzen ihreGeschäftsbank auch für private Geldangelegenheiten. Jeder Fünfte vonihnen erkennt aber Unterschiede in der Behandlung als Geschäfts- oderPrivatkunde. So fühlt sich ein Viertel der Befragten von seiner Banknicht in einem partnerschaftlichen Verhältnis behandeltbeziehungsweise in seinen unternehmerischen Herausforderungenverstanden. Hinsichtlich des Produkt-und Leistungsangebots der Bankenwird ein fester Ansprechpartner, der für alle Belange des Kundenzuständig ist, mit Abstand am häufigsten gewünscht.Unternehmer beklagen zu hohe SicherheitsforderungenGut jedes zweite Unternehmen hat laut Umfrage schon einmal einenGeschäftskredit beantragt. In sechs von zehn Fällen lag diebeantragte Kreditsumme bei bis zu 50.000 Euro - in den meisten Fällenwurde der Kredit auch in der beantragten Höhe bewilligt. Bei zweiDritteln der Unternehmen forderte die Bank allerdings Sicherheiten,jeder Dritte empfand diese als zu hoch.Mit dem Prozess von der Anfrage bis zur Entscheidung über dieKreditvergabe sind neun von zehn Unternehmen grundsätzlich zufrieden.Knapp zwei Drittel erhielt die Entscheidung innerhalb einer Wochenach dem ersten Beratungsgespräch, ein Viertel hat länger als zweiWochen auf die Kreditentscheidung gewartet."Ziel der Umfrage war es, mehr über die Erfahrungen undErwartungen von Kleinunternehmern und Selbstständigen an ihreGeschäftsbank zu erfahren", so Andreas Houben, BereichsdirektorKonto, Finanzierung & Karten bei der Targobank. "Die Erhebung zeigt,dass die Angebote der Kreditinstitute gerade in puncto Service undSchnelligkeit noch ausbaufähig sind."Die Targobank ist in Deutschland seit mehr als 90 Jahren alsPrivatkundenbank aktiv. Seit vergangenem Jahr bietet das Institutauch Finanzierungslösungen für Geschäfts- und Firmenkunden. 