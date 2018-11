Umfrage: Jeder dritten Bank drohen BaFin-Sanktionen

Berlin (ots) - 35 Prozent der Banken in Deutschland verfügen überlückenhaft dokumentierte Abläufe. In jedem dritten Institut sind dieVerantwortlichkeiten zudem nicht eindeutig geregelt. Damit verstoßendie Geldhäuser gegen die Mindestanforderungen an das Risikomanagement(MaRisk). In solchen Fällen kann die Bankenaufsicht (BaFin) Bußgelderverhängen und Nacharbeiten fordern. Das ist das Ergebnis einerUmfrage von Procedera Consult. Befragt wurden 104 Fach- undFührungskräfte aus der Bankbranche.Probleme bereitet den Banken auch eine unzureichendeSoftware-Unterstützung, um Prozesse zu dokumentieren und zu steuern.Fast 40 Prozent beklagen, dass die IT zu wenig Hilfestellungenbietet, um diese Aufgaben angemessen zu erfüllen. Das ist gefährlich,da den Banken dadurch der Überblick fehlt über die internen Abläufe.Dabei schreibt die MaRisk ausdrücklich vor, dass alleGeschäftsaktivitäten schriftlich festgehalten und alsOrganisationsrichtlinien allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werdenmüssen (MaRisk AT 5). "Wer bei der Dokumentation schlampt, geht einhohes Risiko ein", warnt Gisbert Beckmann, Geschäftsführer beiProcedera Consult. "Zu den Bußgeldern kommen häufig eng gesetztFristen hinzu, um festgestellte Mängel zu beheben."Insgesamt kommt das Prozessmanagement vieler Banken schlecht weg.Nur knapp die Hälfte der Befragten ist mit dem aktuellen Standzufrieden. Nachholbedarf besteht besonders darin, Prozesse zuvisualisieren. 57 Prozent vergeben in diesem Bereich die Schulnote 3oder schlechter. 51 Prozent bemängeln zudem, dass sich die Prozessenur schwer anpassen lassen. Das gilt besonders fürabteilungsübergreifende Abläufe, an denen mehr als nur eine Stellebeteiligt ist. Schuld daran sind neben technischen Unzulänglichkeitenaber auch fehlende Standards. Nur 58 Prozent sind bei derStandardisierung gut oder sehr gut aufgestellt. "Die Banken müssenendlich mental den Schalter umlegen", so Gisbert Beckmann. "Wer dasProzessmanagement ordentlich aufstellt, erfüllt viele regulatorischenAnforderungen quasi im Vorbeigehen."Der Experte für Bankorganisation empfiehlt, Kompetenzen für dasProzessmanagement in einer eigenständigen Abteilung zu bündeln. "Inder Praxis arbeiten diejenigen Institute am besten, die methodischeStandards wie BPMN beherrschen und anwenden, um die Prozesse zumodellieren", erklärt Beckmann. "Eine methodisch gut ausgebildeteBankorganisation, die übergreifend die Fachbereiche steuert, zahltsich sehr schnell aus, weil sie Insellösungen verhindert und dazubeiträgt, das noch immer in vielen Häusern vorherrschende Silodenkenaufzubrechen."Über die StudieIm April und Mai 2018 hat Procedera Consult 104 Fach- undFührungskräfte aus der Bankbranche online zum Stand desProzessmanagements befragt. Die Befragten stammen aus Instituten miteiner Bilanzsumme von mehr als 10 Mrd. Euro (8 Prozent), 5 bis 10Mrd. Euro (33 Prozent), 1 bis 5 Mrd. Euro (50 Prozent) sowie wenigerals 1 Mrd. Euro (9 Prozent). Sie arbeiten in den Abteilungen IT,Kundenservice, Kreditwesen, Vertrieb, Controlling, Interne Revisionund Bankorganisation.Über Procedera ConsultProcedera ist eine auf Organisationsfragen spezialisierteUnternehmensberatung für Banken und Sparkassen. Seit 2008 unterstütztdas Unternehmen fachlich und technisch Organisationsbereiche vonKreditinstituten im Prozessmanagement sowie der Umsetzungregulatorischer Anforderungen. Die Markterfahrung bei der Analyse undÜberarbeitung von Organisationshandbüchern reicht bis 1988 zurück.Als Umsetzungsberater beschäftigt Procedera Fachspezialisten, diezuvor selbst jahrelang Organisationsthemen auf Institutsseiteverantwortet haben.Pressekontakt:Procedera Consult GmbHAlexandra Heckalexandra.heck@procedera.deTel.: +49 30 86008220Emser Platz 210719 BerlinOriginal-Content von: Procedera Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell