Umfrage: Jeder Zweite traut sich Erste Hilfe im Notfall nicht zu (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Fast jeder zweite Bundesbürger (48,0 Prozent) hätte in einemNotfall Bedenken, Erste Hilfe zu leisten - aus Angst, etwas falsch zumachen. Das ergab eine repräsentative GfK-Umfrage für dasPatientenmagazin "HausArzt". Im Notfall einen Menschenwiederzubeleben würden sich demnach 44,6 Prozent der Deutschenzutrauen. Auffallend sind die unterschiedlichen Angaben derGeschlechter: Während mehr als die Hälfte der Männer (55,9 Prozent)nach eigener Einschätzung den Mut aufbringen würde, jemanden zureanimieren, traut sich das der "HausArzt"-Umfrage zufolge nur jededritte Frau zu (33,7 Prozent). Ein Drittel der Bundesbürger (33,8Prozent) hat schon einmal selbst Erste Hilfe geleistet - 39,4 Prozentder Männer und 28,5 Prozent der Frauen.Die repräsentative Umfrage des Patientenmagazins "HausArzt" wurdevon der GfK Markforschung Nürnberg bei 1.016 Frauen und Männern ab 14Jahren durchgeführt. Befragungszeitraum: 6. bis 13. April 2018.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 3/2018wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell