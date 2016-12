Umfrage: Jeder Zweite reicht überraschendes Geldgeschenk weiter

Stuttgart (ots) - Magazin Reader's Digest veröffentlichtrepräsentative Umfrage - unerwarteter Geldsegen macht großzügig: 56Prozent der Deutschen verschenken oder spenden einen Teil des Geldes"Angenommen, Sie bekämen zu Weihnachten überraschend 20.000 Eurogeschenkt - wofür würden Sie das Geld ausgeben?" Auf diese Frageantwortete gut jeder Zweite (56 Prozent), er würde das Geldverschenken beziehungsweise spenden - oder zumindest einen Teildavon. So lautet das Ergebnis einer vom Magazin Reader's Digest beimMeinungsforschungsinstitut Emnid in Auftrag gegebenen Umfrage unter1007 repräsentativ ausgewählten Personen.Besonders großzügig zeigten sich die älteren Befragten sowieFrauen: 68 Prozent der 60-Jährigen und älteren sowie 64 Prozent derFrauen würden den unerwarteten Geldsegen spenden oder verschenken.Darüber hinaus sagten 49 Prozent aller Umfrageteilnehmer, sie gönntensich eine Reise, 45 Prozent würden ihr Haus oder die Wohnungrenovieren. Der Kauf von Kleidung und Schmuck steht dagegen wenigerhoch im Kurs, nur 26 Prozent würden das Geld oder einen Teil davondafür verwenden. An letzter Stelle steht mit 22 Prozent der Kaufeines neuen Autos.Für weitere Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gernzur Verfügung. Die Januar-Ausgabe von Reader's Digest Deutschland istab 23. Dezember an zentralen Kiosken erhältlich.Pressemitteilungen und Downloads finden Sie unterwww.readersdigest-verlag.com/de/pressePressekontakt:Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH,Öffentlichkeitsarbeit, Jürgen Schinker, Vordernbergstraße 6, D-70191Stuttgart, Telefon +49 (0)711/6602-549, Fax +49 (0)711/6602-160,E-Mail: presse@readersdigest.deOriginal-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuell