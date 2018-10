Umfrage: Jeder Zweite hat schon Vorgaben des Arztes missachtet (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die Bereitschaft der Bundesbürger, sich im Krankheitsfall immer andie Vorgaben ihres Arztes zu halten, nimmt offenbar ab. Mehr als dieHälfte (50,3 Prozent) der Frauen und Männer in Deutschland haben beider Einnahme von Arzneien die Vorschriften des Mediziners schoneinmal missachtet, wie eine repräsentative GfK-Umfrage desPatientenmagazins "HausArzt" ergab. Das ist ein deutlicher Anstieggegenüber 2011: Damals gaben nur 35,1 Prozent der Befragten an, dieEmpfehlungen des Arztes nicht immer umzusetzen.Das Verhalten von Frauen und Männern unterscheidet sich der"HausArzt"-Umfrage zufolge dabei nur unwesentlich: Während sich 51,2Prozent der Männer bei der Einnahme eines Medikaments auch einmalnicht an die Vorschriften des Arztes halten, sind es bei den Frauen49,5 Prozent.Die repräsentative Umfrage des Patientenmagazins "HausArzt" wurdevon der GfK Markforschung Nürnberg bei 980 Frauen und Männern ab 14Jahren durchgeführt. Befragungszeitraum: 29. Juni bis 6. Juli 2018.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 4/2018wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell