Umfrage: Jeder Fünfte in Deutschland ist tätowiert

Baierbrunn (ots) - Mehr als jeder fünfte Bundesbürger isttätowiert: In einer repräsentativen Ipsos-Umfrage im Auftrag desGesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" gaben 21,0 Prozent der Frauenund Männer an, eine oder mehrere Tätowierungen zu haben. Damit hatsich der Anteil der Tätowierten in den vergangenen sieben Jahren fastverdoppelt (2012: 11,4 Prozent). Besonders verbreitet sind Tattoosunter den 20- bis 29-Jährigen: Fast jeder Zweite (47,1 Prozent) vonihnen ist tätowiert, von den 30- bis 39-Jährigen hat jeder Dritte(33,9 Prozent) ein oder mehrere Tattoos.Die Branche boomt. Gab es vor 30 Jahren bundesweit gerade einmalzwei Dutzend Tattoostudio-Inhaber, sind es mittlerweile rund 8.000."Da gibt es viel Licht und Schatten", sagt Maik Frey vom VerbandDeutsche Organisierte Tätowierer. Nicht immer sei das nächstgelegeneStudio das beste. Nur gewerblich gemeldete Tattoostudios werden vomGesundheitsamt kontrolliert. Wichtig ist grundsätzlich, auf einesaubere Umgebung zu achten. Der unmittelbare Tätowierbereich sollteklar abgetrennt und gut desinfizierbar sein. Hilfreich kann sein,sich vorab über das Studio zu informieren und Bewertungen im Internetzu lesen. Lange Wartezeiten können durchaus ein Indiz für Qualitätsein.Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins"Apotheken Umschau", durchgeführt von Ipsos Operations GmbH bei 1.000Frauen und Männern ab 14 Jahren. Befragungszeitraum: 15. bis 23. Juli2019.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell