Umfrage Industrie 4.0: Unternehmen sind bereit für Kopplung mit Energiesystem

Hannover / Berlin (ots) -- Zwei Drittel sehen großes Potenzial für Digitalisierung alsBindeglied zwischen Industrie und Energiesystem- Mehrheit ist gegenüber Datenaustausch aufgeschlossen65 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen großes oder sehrgroßes Potenzial in der digitalen Verbindung zwischen Industrie undEnergiesystem. Eine Mehrheit kann sich auch vorstellen, Daten dafürauszutauschen. Das zeigt eine Unternehmensumfrage der DeutschenEnergie-Agentur (dena) und der Deutschen Messe. An der Umfrage zuPotenzialen und Akzeptanz digitaler Technologien in der Industrienahmen 286 Unternehmen teil."Die Unternehmen sind bereit für eine digitale Brücke zwischenIndustrie und Energiesystem", sagte Andreas Kuhlmann, Vorsitzenderder dena-Geschäftsführung, bei der Veröffentlichung der Umfrage aufder Hannover Messe. "Das ist ein gutes Zeichen, denn digitaleTechnologien können Produktion und Energiesystem auf intelligenteWeise verknüpfen. Sie ermöglichen nicht nur diebetriebswirtschaftlich beste Lösung für Unternehmen, sondern tragenauch wesentlich zu einer integrierten Energiewende bei, in der alleTeile optimal aufeinander abgestimmt sind."Zwei Drittel der befragten Unternehmen wären grundsätzlich bereit,Prozessdaten an Datenplattformen zu übermitteln, zum Beispiel zuLastverschiebepotenzialen, sei es in anonymisierter oder aggregierterForm (42 bzw. 16 Prozent) oder gegen eine finanzielle Entschädigung(19 Prozent). 47 Prozent zeigen sich auch aufgeschlossen dafür,Informationen von Datenplattformen über Wetter, Stromerzeugung oderPreissignale in ihre Produktionsprozesse zu integrieren. 37 Prozentsind hier noch unentschlossen. Der Anteil der Unternehmen, die denDatenaustausch ablehnen, liegt nur bei 15 Prozent, sowohl bei derÜbermittlung von Produktionsdaten, als auch bei der Integration vonSystemdaten.Wichtige Voraussetzungen: Datensicherheit und KostenvorteilMit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird es immer wichtigerfür die Stabilität des Energiesystems, dass Energieverbraucherflexibel auf Schwankungen in der Stromerzeugung reagieren.Unternehmen können hier eine wichtige Rolle übernehmen, indem sieihre Lasten ab- oder zuschalten, je nach Preislage oder nach denAnforderungen des Stromnetzes. Laut Umfrage sehen sich bisher abernur 26 Prozent der Unternehmen dazu in der Lage, ihre Stromnachfrageflexibel zu steuern; nur ein Teil davon macht auch tatsächlich davonGebrauch. Einen Erfolg von digital gesteuerten Produktionsanlagen,die ihren Energiebedarf selbst prognostizieren, vorab imEnergiesystem anmelden und eigenständig Energieart, -quelle, -mengeund Bezugszeitpunkt bestimmen, können sich 95 Prozent der Unternehmenvorstellen. Als wichtigste Voraussetzungen sehen sie dabeiDatensicherheit, Kostenvorteile und technische Umsetzbarkeit.Mehrheit der Unternehmen unterstützt Energie- und KlimazieleDie Einstellung der Unternehmen zu den Energie- und Klimazielender Bundesregierung ist überwiegend positiv. 35 Prozent wünschen sichnoch ehrgeizigere Ziele, weitere 25 Prozent halten die Ziele fürsinnvoll. 29 Prozent betrachten die Ziele hingegen als zuambitioniert. Ihr Engagement beim Erreichen dieser Ziele schätzenzwei Drittel der Unternehmen als hoch bis sehr hoch ein. Bislangsetzen sie dabei vor allem auf klassische Maßnahmen wie dieEinrichtung eines Energiemanagementsystems (49 Prozent) und denEinsatz von Messtechnik (36 Prozent). Innovative Technologien zurFlexibilisierung der Stromnachfrage wie Demand-Side-Management,Unternehmens-Smart-Grid oder Power-to-Gas und Power-to-Heat spielendagegen kaum eine Rolle.Zur UmfrageZiel der Umfrage ist es, die Potenziale zu analysieren, die dieintelligente Kopplung von Industrie 4.0 mit dem integriertenEnergiesystem mit sich bringt: Wie können digitale Technologien dieEnergieeffizienz von Produktionsanlagen steigern und in welchem Maßsind Unternehmen bereit, diese zu nutzen? Circa ein Drittel derbefragten Unternehmen stammt aus dem Bereich Gewerbe, Handel undDienstleistungen, zwei Drittel aus der Industrie und demproduzierenden und verarbeitenden Gewerbe. Mehr als die Hälfte derTeilnehmer sind kleine und mittlere Unternehmen, circa 45 Prozentgrößere und große Betriebe. Die Umfrage wurde finanziert durch dieDeutsche Messe und unterstützt durch den Bundesverband der DeutschenIndustrie (BDI), den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau(VDMA) und den World Energy Council (WEC).Weitere Informationen zu den Umfrageergebnissen unter:http://ots.de/TPmeez