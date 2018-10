Umfrage: Heizen im Herbst - Verbraucher haben Wissenslücken beim Klimaschutz (FOTO)

Holzminden (ots) -62 Prozent der deutschen Verbraucher fordern, das Klima überCO2-Einsparungen zu schützen. Allerdings gibt es grundlegendeWissenslücken, wie sich die klassischen fossilen Brennstoffe ersetzenlassen. Rund 85 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs eines privatenHaushalts gehen auf das Konto von Wärme- und Warmwasserproduktion.Nur jedem Zweiten ist aber bekannt, dass hier selbst erzeugterSonnenstrom zum Antrieb moderner Heizanlagen - Wärmepumpen -eingesetzt werden kann. Das sind Ergebnisse der Studie"Energie-Trendmonitor 2018" im Auftrag von Stiebel Eltron, für die1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden.Das Prinzip der umweltfreundlichen Heizung: Die Wärmepumpeentzieht dem Erdreich oder der Umgebungsluft Wärme und bringt dieseauch im Herbst und Winter auf das notwendige Temperaturniveau. Dafürwird weder Öl noch Gas, aber ein kleiner Teil Strom alsAntriebsenergie benötigt - der von der Photovoltaikanlage kommenkann. "Die Wärmepumpe arbeitet vor Ort ohnehin komplett ohneCO2-Emissionen. Kommt die Antriebsenergie vom eigenen Dach, ist derUmweltnutzen noch viel höher", sagt Dr. Nicholas Matten,Geschäftsführer von Stiebel Eltron. Aus einer Kilowattstunde Stromwerden je nach Wärmepumpenart etwa drei bis fünf KilowattstundenHeizenergie erzeugt. Darüber hinaus ist die Wärmepumpe ideal dafürgeeignet, den wirtschaftlich sinnvollen Eigenverbrauch des selbsterzeugten Stroms deutlich zu erhöhen. Diese Verbindung entlastet dieStromrechnung der Haushalte und schont das Klima.Förderung für Bau- und SanierungsvorhabenDeutschland verfolgt ehrgeizige Ziele: Bis 2050 soll derGebäudesektor klimaneutral werden. "Damit die Verbraucher an einemStrang ziehen, müssen die Anreize zur Umstellung auf ErneuerbareEnergien besser genutzt und ausgebaut werden", so Dr. Matten.Immerhin: Über das Marktanreizprogramm zur Förderung erneuerbarerEnergien des Bundesumweltministeriums (BMU) wird der Einbau oder derWechsel hin zu einer Wärmepumpe unterstützt. EinenFördermittelrechner finden Interessierte hier: http://ots.de/2fOqEyÜber Stiebel EltronStiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz vonüber 500 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Marktder Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Alsinnovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltronbei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie -für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mitrund 3.300 Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von derProduktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how.Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen für Warmwasser,Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron produziert amHauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Eschwege sowie andrei weiteren Standorten im Ausland (Tianjin/China, Bangkok/Thailand,Poprad/Slowakei).Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell