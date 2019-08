Umfrage: Hauseigentümer wünschen mehr Unterstützung für energetische Maßnahmen (FOTO)

Berlin (ots) -Rund drei Viertel der Hauseigentümer modernisieren, um den hohenEnergieverbrauch ihrer Immobilie zu senken und einen Effizienzvorteilzu erzielen. Jeder zweite wünscht sich dabei mehr staatlicheUnterstützung durch gezielte Förderprogramme. Dies geht aus einergemeinsamen Umfrage des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) und co2onlinehervor.Finanzielle Anreize schaffenDie weiteren Ergebnisse zeigen: Die überwiegende Mehrheit derHausbesitzer ist bereit, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.BSB-Geschäftsführer Florian Becker stellt fest: "Will man dieseGruppe bei den ambitionierten Klimazielen mit ins Boot holen, müsseneinfache finanzielle Anreize geschaffen werden." Ähnlich wie etwabeim Einbruchsschutz müssen finanzielle Zuschüsse insbesondere fürniedriginvestive Maßnahmen unkompliziert und schnell beimModernisierer auf dem Konto landen. Auch Steuererleichterungen müssenausgebaut werden. Dies entspricht dem Wunsch der Verbraucher: Knappdie Hälfte der Befragten hält eine zusätzliche finanzielle Förderung,knapp vor dem Wunsch nach geringen bürokratischen Hürden bei derBeantragung, für die nützlichste staatliche Unterstützung.Modernisieren mit KonzeptRund die Hälfte der Eigentümer nimmt einzelneModernisierungsmaßnahmen vor. Nicht immer können die gewünschtenZiele so erreicht werden. Becker sagt: "Wer ein deutlichesEinsparplus in seinem Geldbeutel spüren will, sollteModernisierungsmaßnahmen von Anfang an aufeinander abstimmen." Vorallem wenn im Laufe der Zeit sowieso mehrere Bauteile erneuert werdenmüssen, ist es von Vorteil, bereits zu Beginn nach einem klarenKonzept vorzugehen. Das bedeutet nicht, dass alle Maßnahmen aufeinmal umgesetzt werden müssen. "Aber Lösungen von der Stange führenhäufig zu enttäuschenden Ergebnissen. Ein vom Fachmann abgestimmterMaßnahmenplan stellt hingegen sicher, dass die Kosten im Rahmenbleiben und die individuellen Gegebenheiten berücksichtigt werden",so Becker.Beratung wichtigAuch Hauseigentümer, die bereits ihre Sanierung abgeschlossenhaben, bestätigen rückblickend den Beratungsbedarf: So gaben knapp 60Prozent der Befragten an, dass sie vor allem zu Art und Umfang dernotwendigen Maßnahmen und zu den energetischen AnforderungenUnterstützung benötigten. "Das zeigt, wie wichtig die Kombination ausOnline-Erstinformation und Vor-Ort-Beratung für den Klimaschutz ist",sagt co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz. Auch einKostenüberblick war einer Mehrheit von 60 Prozent wichtig. Währendder Bauausführung nahmen immerhin fast 40 Prozent der Befragten eineBaukontrolle in Anspruch, damit durch das frühzeitige Erkennen undBeseitigen von Baumängeln die angestrebte Energieeffizienz auchtatsächlich erreicht wird.Der Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) ist eine gemeinnützigeVerbraucherschutzorganisation und Mitglied im VerbraucherzentraleBundesverband e.V. Der BSB vertritt bauorientierteVerbraucherinteressen privater Bauherren, von Immobilienerwerbern undselbstnutzenden Wohneigentümern. Der Verein bietet bundesweitVerbraucherberatung auf bautechnischem und baurechtlichem Gebiet an.Mehr Informationen auf www.bsb-ev.dePressekontakt:Florian Beckerbecker@bsb-ev.deTelefon: 030/400339500Original-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell